Instituições federais de ensino superior do Pará já definiram calendário para 2021

Estudantes de instituições federais de ensino superior do Pará já se preparam para o calendário de retomada das atividades acadêmicas de 2021, que, em algumas situações, mistura ensino presencial e remoto. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), o Ensino Remoto Emergencial (ERE), que começou dia 14 de setembro de 2020, seguirá até 28 de fevereiro de 2021. Após isso, o calendário acadêmico está dividido em três períodos letivos de 90 dias cada, totalizando 270 dias letivos. Mais detalhes em portal.ufpa.br.

As atividades do primeiro período letivo iniciam no dia 01 de março de 2021 e vão até o dia 17 de junho. O segundo período letivo iniciará em 24 de junho e seguirá até 07 de outubro de 2021. O terceiro terá início em 14 de dezembro de 2021, encerrando no dia 08 de fevereiro de 2022. As ofertas de atividades acadêmicas para o primeiro período letivo estão em fase de planejamento. O período de matrícula será de 23 a 31 de janeiro de 2021.

Em cada período letivo de 2021, as atividades podem ser de modo remoto, híbrido ou presencial, observados os parâmetros e protocolos de biossegurança, conforme a "bandeira" (condição epidemiológica) vigente. Esta determinação faz parte da resolução do Conselho Superior de Administração (Consad) da UFPA, que orienta o funcionamento dos campi da Universidade a partir de “bandeiras”, cujas cores indicam o nível de risco de contaminação, determinado com base na avaliação dos indicadores epidemiológicos do município onde está sediado cada campus.

Bandeiramento na UFPA

Na UFPA, retorno total aos campi só será autorizado com bandeira azul (Fábio Costa / O Liberal)

No momento, 11 campi da UFPA estão sob a vigência da bandeira amarela, que sinaliza risco intermediário de contaminação, com circulação viral sustentada na população, mas com capacidade hospitalar em menor risco de saturação. São eles: Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí. Nesses campi, a recomendação geral é que a maioria das atividades acadêmicas e administrativas seja realizada de forma remota, sendo flexibilizadas atividades híbridas em casos específicos e estritamente necessários, com restrições para grupos de risco.

O campus de Altamira é o único que se encontra sob a vigência da bandeira laranja, que sinaliza a existência de risco médio de contaminação, com capacidade hospitalar em nível de saturação e nível alto ou crescente de transmissão viral. Nesse caso, a recomendação geral é que a maioria das atividades acadêmicas e administrativas seja realizada apenas de forma remota.

O retorno total às atividades presenciais nos campi, mantidas normas básicas de biossegurança, só será autorizado quando estiver vigente a bandeira azul, quando se avaliar que há queda importante das taxas de transmissibilidade e mortalidade da covid-19, decorrente da imunidade adquirida pela população.

Adaptações

Durante todo o período da pandemia, ainda que suspensas as atividades presenciais, as unidades acadêmicas, grupos e projetos de pesquisa continuaram realizando eventos e atividades abertas ao público, por meio de webconferências e transmissões ao vivo nas redes sociais. No portal e nas redes sociais da UFPA foram divulgadas várias dessas atividades.

Quanto às defesas de trabalhos acadêmicos, algumas faculdades e programas de pós-graduação também optaram pela realização de bancas no formato virtual, de maneira a viabilizar a conclusão dos cursos por discentes que precisavam apenas realizar a defesa para integralizar os créditos de seus cursos.

Estudante comenta adaptação

Luana Isabel, de 23 anos, que vai para o décimo e último semestre do curso de Economia da UFPA, disse que, apesar da expectativa para o retorno presencial, entende a necessidade de se adaptar ao ensino remoto. "Ensino remoto é uma realidade para este ano. Não tem mais como não ser. E foi até benéfico para mim, que já trabalho e que estou escrevendo o meu TCC", comentou. "Mas é importante respeitar quem ainda não se sente seguro para retornar".

Ela ressaltou que o convívio social acadêmico faz muita falta. "As aulas foram interrompidas em março de 2020 e estão fazendo muita falta, mas acreditávamos que logo retornariam. Voltaram em setembro, mas de forma remota, uma novidade. Acredito que o ensino emergencial veio para somar, porque precisamos de mais controle com o tempo. Estando em casa, precisamos de mais concentração. É bom que a UFPA deu a opção de cursar ou aguardar para voltar".

UFRA

Período letivo 2020.1 da Ufra volta dia 18 de janeiro (Igor Mota / O Liberal)

Na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), o período letivo 2020.1, suspenso para todos os cursos de graduação desde março de 2020, será retomado dia 18 de janeiro de 2021, com término no dia 19 de abril, em um total de 13 semanas. Devem retomar as atividades em torno de 8.500 alunos matriculados nas turmas reofertadas. O período letivo 2020.1 terá dois formatos de ensino: o híbrido e o totalmente não presencial. As aulas teóricas serão remotas, já as atividades práticas serão presenciais. Mais detalhes em novo.ufra.edu.br.

O semestre letivo 2020.2 está previsto para iniciar em 17 de maio de 2021. Com isso, os alunos terão o período de recesso compreendido entre o final do semestre 2020.1 e o início do semestre 2020.2. O calendário acadêmico 2021 será definido posteriormente. Simpósios, seminários, orientações e defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) poderão ser realizados, preferencialmente, de forma remota. Já as atividades práticas serão presenciais.

Os discentes já matriculados no período letivo 2020.1 estão com suas matrículas preservadas. Haverá novas matrículas apenas em componentes como TCC, Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) e atividades complementares.

Protocolo

Todas as ações presenciais deverão seguir, rigorosamente, o Protocolo de Biossegurança da Ufra, documento que reúne as medidas adotadas pela universidade e que precisam ser seguidas pela comunidade acadêmica.

Discentes com algum tipo de deficiência receberão atendimento adaptado às suas necessidades, com apoio da Proaes e da Equipe Psicossocial e Pedagógica dos campi. Os discentes dos grupos de risco deverão informar e apresentar documentos comprobatórios à coordenadoria do curso para as providências cabíveis.

Estão nesta categoria: idosos; imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves (cardiopatias, diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, doenças renais); com filhos em idade escolar; gestantes ou lactantes; e/ou responsáveis pelo cuidado de pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por covid-19, desde que haja coabitação.

Os estudantes que estiverem de acordo para o retorno das atividades acadêmicas de forma híbrida assinarão um Termo de Ciência e Responsabilidade, comprometendo-se a cumprir o protocolo de biossegurança da Ufra. Caso o aluno não queira fazer parte da retomada das aulas neste momento, será possível trancar ou cancelar a matrícula sem prejuízo ao vínculo e aos índices acadêmicos.

UNIFESSPA

Unifesspa definiu que a retomada do período 2020.2 será a partir de 01 de fevereiro (Divulgação)

Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), mais de 3.400 alunos se matricularam para cursar o Período Letivo Emergencial, ofertado entre 15 de setembro a 22 de dezembro de 2020. No último dia 17 de dezembro, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) aprovou o calendário acadêmico para o ano letivo de 2021, com a retomada do período 2020.2, a realização do período 2020.4 e início dos períodos letivos de 2021. As matrículas serão no período de 20 a 29 de janeiro de 2021. Mais detalhes em www.unifesspa.edu.br.

A retomada do período 2020.2, que estava em andamento e foi suspenso em março do ano passado, terá início no dia 01 de fevereiro de 2021, com aulas prioritariamente remotas, que se estenderão até o dia 30 de abril. As aulas remotas serão mantidas até uma eventual nova avaliação do cenário de pandemia. A Unifesspa tem mantido uma agenda de eventos, adaptando-os ao modelo remoto, utilizando suas mídias digitais.

Tendo vista o quadro pandêmico na região, o Consepe definiu que atividades acadêmicas dos cursos de graduação da Unifesspa devem ser desenvolvidas de forma remota, admitindo-se também outros arranjos pedagógicos com utilização de comunicação indireta ou outras formas de compartilhar conteúdos acadêmicos com mediação docente, como guias de estudo.

Excepcionalmente, poderão ser desenvolvidas atividades acadêmicas de forma presencial ou híbrida, a exemplo de práticas de laboratório, desde que estas atividades sejam estritamente necessárias e condicionadas ao atendimento integral do protocolo de biossegurança da Unifesspa. O referido protocolo deve ser publicado antes do início das aulas.

Calendário

Em relação ao calendário acadêmico, ficou definido que, no ano de 2021, haverá cinco períodos letivos, sendo 2 intensivos e 3 extensivos. Os períodos intensivos serão: de 4 de janeiro a 6 de março de 2021 (1º período/2021); e de 5 de julho a 4 de setembro de 2021 (3º período/2021). Já os períodos extensivos, para a maioria dos cursos: de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2021 (2º período/2020); de 17 de maio a 21 de agosto de 2021 (4º período/2020); e de 13 de setembro a 18 de dezembro de 2021 (2º período/2021, quando os calouros começam as atividades). O período letivo de 2021 irá terminar somente em 2022, de 24 de janeiro a 07 de maio de 2022 (4º PERÍODO/2021).

A Unifesspa informou que tem mantido sua agenda de eventos, adaptando-os ao modelo remoto, utilizando suas mídias digitais. Além disso, novos eventos foram criados como o Painel de Reflexão em tempos de crise e o programa UnifesspaOnline, que oferecem formação de professores e/ou compartilhamento de conhecimentos científicos em várias áreas do conhecimento, acessível tanto à nossa comunidade acadêmica, quanto a outros segmentos da sociedade.

UFOPA

Na Ufopa, o semestre letivo 2020.1 será retomado dia 1º de fevereiro (Divulgação)

Na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o semestre letivo 2020.1 será retomado a partir do dia 1º de fevereiro de 2021, seguindo até 30 de abril. Com exceção dos ingressantes (processo automático) e daqueles que já estavam matriculados, os alunos devem solicitar a rematrícula até o dia 22 de janeiro. As aulas do período 2020.2 ocorrem de 17 de maio a 31 de agosto, com recesso de férias de 12 a 31 de julho. As aulas deverão ocorrer, prioritariamente, de forma remota. Ainda não há previsão para retorno das aulas presenciais. Mais detalhes em www.ufopa.edu.br/ufopa.

Todos os campi e unidades da universidade passarão por sanitização antes do retorno do semestre letivo, entre os dias 18 e 27 de janeiro. Em 2021, será ampliada a realização de aulas remotas com a oferta preferencial de componentes de caráter teórico, TCCs, atividades complementares, componentes já ofertados e novas tutorias, permitindo ainda atividades semipresenciais, conforme a necessidade e o planejamento de cada Núcleo Docente Estruturante (NDE).



Auxílio

Para auxiliar o desenvolvimento das atividades acadêmicas, serão distribuídos a discentes em condição de vulnerabilidade socioeconômica 4.980 chips do Projeto Alunos Conectados (RNP/MEC), com pacote de dados mensal de 20GB de internet. Também será implementada uma política semestral de empréstimo de notebooks a estudantes que fazem parte do público-alvo do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e das ações afirmativas. A estimativa é que sejam fornecidos 203 notebooks, dos quais 103 já foram adquiridos e o restante está em processo de aquisição.

Além disso, os estudantes poderão utilizar o espaço do restaurante universitário para acesso à internet via rede wi-fi para a realização de atividades acadêmicas, a partir de 1º de fevereiro, no horário das 8h às 18h.

Em última instância, as atividades semipresenciais poderão ser liberadas, desde que garantidas as normas previstas no plano de biossegurança da Ufopa e demais documentos norteadores dos órgãos de saúde e vigilância sanitária, incluindo o limite máximo de 25% da lotação do local, o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa e o uso obrigatório de máscaras.

Para as atividades semipresenciais, os discentes receberão kits de proteção individual, com álcool em gel 70% e máscara facial reutilizável. Foram instaladas pias na entrada das Unidades Tapajós e Rondon e totens com álcool em gel em pontos estratégicos, conforme estabelece o Plano de Biossegurança da Ufopa.

Os alunos que não se sentirem à vontade para retornar às aulas nesse momento, poderão trancar o curso. Também haverá um período para cancelamento de matrículas em componentes, caso o aluno se sinta sobrecarregado com o número de disciplinas.

IFPA

No IFPA, o período 2021.1 deve começar em todos os campi até 19 de abril (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) informou que as atividades acadêmicas retornaram em 31 de agosto de 2020, de forma remota, após a suspensão por conta da pandemia. Cada campus elaborou um plano de retomada de atividades acadêmicas, onde consta o calendário acadêmico 2020. Mais detalhes em ifpa.edu.br.

As férias foram mantidas entre os semestres, mas o período e a duração dependem do calendário acadêmico de cada campus. Assim como as aulas, as demais atividades acadêmicas retornaram de forma remota em agosto de 2020 e estão acontecendo normalmente, via internet, de acordo com o planejamento de cada coordenação de curso. O período de 2021.1 deve começar em todos os campi até 19 de abril.

O IFPA informou que está agindo conforme as orientações dos órgãos de saúde, portanto, para evitar aglomerações, está realizando as atividades acadêmicas de forma totalmente remota. As aulas remotas serão mantidas enquanto forem necessárias para a segurança de alunos e servidores e passarão a ser presenciais ou híbridas, a depender das recomendações dos órgãos de saúde.