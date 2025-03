Inscrições para Casamento Comunitário em Belém seguem até a próxima quarta, 26

As inscrições para a nova edição do Casamento Comunitário em Belém seguem até quarta-feira, 26. São 100 vagas destinadas ao público carente e residente da capital paraense que deseja regularizar sua união civil.

A cerimônia será realizada no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, às 9h, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos, localizado no Anexo I do prédio-sede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Após análise dos documentos, serão encaminhadas por e-mail as informações contendo a data, hora e local para assinatura da habilitação ao casamento e entrega dos documentos originais solicitados.

Redenção

A primeira edição ocorrerá na cidade de Redenção. O evento será promovido pelo 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) a ser celebrado no dia 30 de maio de 2025. Será a segunda ação do Casamento Comunitário do CEJUSC Redenção, que oferecerá 200 vagas para casais que desejam formalizar sua união. As inscrições são exclusivamente online. A cerimônia civil será realizada às 9h no Auditório da Faculdade Integrada de Carajás.