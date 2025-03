Casamento Comunitário: TJPA abre inscrições a partir de 17 de março em Redenção e Belém

Centenas de casais poderão se inscrever, no período de 17 a 26 de março, para o Casamento Comunitário, em Belém e em Redenção, município localizado no sudeste do Pará. Promovidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), as duas edições oferecem a casais em situação de vulnerabilidade socioeconômica a oportunidade de oficializar a união de forma gratuita. A iniciativa permite a regularização do estado civil com os trâmites legais necessários, facilitando o acesso a direitos civis.

Ao todo, serão ofertadas 300 vagas e as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente online, pelo site oficial do TJPA.

Redenção

A primeira edição ocorrerá na cidade de Redenção. O evento será promovido pelo 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) a ser celebrado no dia 30 de maio de 2025. Será a segunda ação do Casamento Comunitário do CEJUSC Redenção, que oferecerá 200 vagas para casais que desejam formalizar sua união. As inscrições são exclusivamente online. A cerimônia civil será realizada às 9h no Auditório da Faculdade Integrada de Carajás.

Belém

No dia dos(as) namorados(as) deste ano, comemorado em 12 de junho, ocorrerá nova edição do Casamento Comunitário em Belém. O evento, que já faz parte do calendário institucional do TJPA, é destinado ao público carente e residente da capital paraense que deseja regularizar sua união civil. A cerimônia ocorrerá às 9h, no Auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes dos Santos, localizado no Anexo I do prédio-sede do TJPA.