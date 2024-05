Casamento comunitário da Ouvidoria Agrária do TJPA muda a vida de 44 casais, em Belém

Vestidos elegantemente, com buquês de flores, véus e grinaldas, 44 casais celebraram matrimônio, na manhã desta sexta-feira (10), durante a 6ª edição do casamento comunitário, realizado pela Ouvidoria Agrária, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O evento, alusivo ao Dia das Mães e ao mês das noivas, mudou a vida desses casais e foi realizado no auditório da repartição, no bairro da Cremação, em Belém.

Casamento comunitário da Ouvidoria Agrária do TJPA Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Os casais da turma inicial já estavam reunidos, por volta das 9h, para entrarem com destaque no auditório da ouvidoria. A emoção e a felicidade eram evidentes nos semblantes dos noivos, e o tempo parecia não fluir. No altar, a tranquilidade. Os noivos, que aguardavam ansiosamente por esse instante, finalmente fizeram as promessas e trocaram as alianças.

Para Nazaré Rodrigues, 60 anos, e Antônio Pereira, 77 anos, do município de Santa Bárbara do Pará, o momento foi a realização de um sonho. “É uma felicidade muito grande, pois estamos há 16 anos juntos, somos casados no religioso, mas ainda não éramos no civil. Então, só tenho a agradecer a Deus por esse sonho realizado”, disse a noiva.

Casal Nazaré Rodrigues, 60 anos, e Antônio Pereira, 77 anos, do município de Santa Bárbara do Pará (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Segundo o TJPA, os casais que se uniram em matrimônio, em maioria, são trabalhadores rurais, quw vivem em diversos municípios paraenses, como Belém, Ananindeua, Santa Bárbara, Benevides e Castanhal. O desembargador Mairton Marques Carneiro, ouvidor agrário, é um dos organizadores do evento e participou da abertura da celebração. Para ele, essa também é uma oportunidade de aproximação com os casais.

Desembargador Mairton Marques Carneiro, ouvidor agrário (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Pensamos no mês de maio, devido ao Dia das Mães, que vai ser no próximo domingo, e também por ser o Mês das Noivas, consagrado comercialmente por todo o Brasil e pelo mundo inteiro. E nós não poderíamos ser diferentes. Nós tínhamos 150 casais de inscritos, mas na triagem documental, só passaram 44 casais”, disse o desembargador Mairton Carneiro.