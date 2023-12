Casamento comunitário promove a união de mais de 100 casais nesta quarta, em Belém

Nesta quarta-feira (13), o bairro do Guamá recebe mais uma edição do Casamento Comunitário. A programação será na Usina da Paz, localizada na avenida Bernardo Sayão, em Belém, e conta com a participação de 104 casais inscritos. A cerimônia civil será realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), em parceria com o Cartório de Registro Civil Guedes Oliveira.

A proposta visa dar a oportunidade de oficializar a formação das famílias, que estão situadas em situação de vulnerabilidade. Luciana Filizzola, diretora metropolitana da DPE, conta que a união é um ato que dá garantias de direitos. "Além de ser um momento de muita emoção para as famílias envolvidas, o Casamento Comunitário é também um ato de cidadania, pois garante direitos aos casais hipossuficientes”, pontua.

O Casamento Comunitário é uma iniciativa realizada duas vezes ao ano. Sua última edição foi feita no dia 31 de maio, durante as celebrações de 40 anos da Defensoria Pública. Na ocasião, 26 casais receberam a união civil no Teatro Estação Gasômetro.

"Queremos proporcionar a celebração do amor sem barreiras financeiras, reforçando nosso compromisso com a igualdade e acesso à justiça para todos. Este evento não é apenas simbólico; é uma forma de fortalecer laços e promover inclusão. Estão todos convidados a se juntarem a nós nesta celebração única, que fecha um ano de diamante para a DPE, construindo juntos um caminho para uma sociedade mais justa e igualitária", afirma o defensor público-geral, João Paulo Lédo.

Serviço:

Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Pará

Data: quarta-feira (13)

Horário: a partir das 17h

Local: Usina da Paz do Guamá / Avenida Bernardo Sayão, nº 4783

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)