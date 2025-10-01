Inscrições para brigadistas no Pará começam nesta quarta-feira (1º); saiba como participar

Começam nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de brigadistas florestais voluntários no Pará. A iniciativa, promovida pelo Governo do Pará e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), integra o Programa Pará Sem Fogo, lançado em junho de 2025, que busca reforçar a prevenção e o combate às queimadas no estado.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado em setembro, prevê a seleção de 112 brigadistas para atuação em sete áreas prioritárias, além de formar um cadastro reserva com até 224 candidatos. As incrições vão até 5 de outubro.

Onde os brigadistas vão atuar?

Os brigadistas selecionados atuarão nos municípios de:

Rurópolis

Trairão

Altamira (distrito de Castelo dos Sonhos)

São Félix do Xingu

Itaituba

Jacareacanga

Novo Progresso

O objetivo é fortalecer ações de prevenção e combate a incêndios florestais, protegendo florestas e comunidades locais.

Quem pode se inscrever no processo seletivo?

Para participar, os candidatos devem:

Ter entre 18 e 59 anos;

Possuir Ensino Fundamental completo;

Residir próximo à área de atuação;

Ter aptidão física e mental para atividades de esforço físico.

Quais são os benefícios para os voluntários?

Os brigadistas terão jornada de 44 horas semanais e receberão auxílio mensal de até R$ 3.036,00.

Além disso, participarão de um curso de formação em prevenção e combate a incêndios florestais, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre 27 e 31 de outubro de 2025.

Como e quando se inscrever?

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online no portal da Semas (semas.pa.gov.br) até 5 de outubro de 2025. Quem preferir pode se inscrever presencialmente nos Núcleos Regionais da Semas, localizados em Altamira, Itaituba, Santarém, Marabá, Paragominas e Redenção, entre 1º e 3 de outubro.

O PSS será realizado em cinco fases:

Inscrição (on-line ou presencial) Análise documental e curricular Teste de Aptidão Física (TAF) Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa) Resultado final e convocação

Os candidatos aprovados passarão por curso de formação em prevenção e combate a incêndios florestais, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre 27 e 31 de outubro de 2025. O início das atividades está previsto para 6 de novembro de 2025.