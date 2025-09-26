Capa Jornal Amazônia
Concurso

Prefeito anuncia novo concurso com 60 vagas para auditor fiscal em Belém

Anúncio foi feito na tarde esta sexta-fera (26), através das suas redes sociais

Novo anúncio do prefeito confirma concurso de auditor fiscal em Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), usou as suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (26), para anunciar a abertura de um novo concurso para o cargo de auditor fiscal na Receita Municipal. Conforme a divulgação, serão 20 vagas de contratação imediata e outras 40 para cadastro reserva. "Acabei de assinar a portaria que vai dar início ao novo concurso da prefeitura de Belém", confirma Normando.

Ele enfatiza durante a chamada, que o município não realizava um concurso para o preenchimento desse tipo de vagas há 27 anos. Uma das justificativas é a proximidade da Reforma Tributária. Aos interessados, as datas de realização do concurso, de publicação do edital ou informações sobre a remuneração prevista ainda não foram divulgadas, entretanto, o chefe do executivo municipal enfatiza que essas informações serão públicas em breve.

"Estamos garantindo mais eficiência na arrecadação e justiça fiscal na cidade. Fiquem atentos que, em breve, vamos lançar o edital e anunciar o prazo das inscrições", afirma Normando. A próxima etapa será a contratação da banca organizadora, a formação da comissão do concurso e, posteriormente, a elaboração e publicação do edital, prevista para os próximos meses. 

A decisão de realizar o novo concurso atende a necessidade de recomposição do quadro da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Atualmente, apenas 37 auditores estão em atividade, de um total de 100 cargos existentes. Com a aproximação de algumas aposentadorias, esse número pode cair para 26 nos próximos anos, o que colocaria em risco a capacidade de fiscalização e arrecadação do município.

image Concursos com vagas de nível médio ofertam salários de até R$ 19 mil
Oportunidades no Pará ofertam remunerações variadas e diferentes fases de execução

Economia

O novo certame promete impactar positivamente a economia municipal, segundo estudo técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão (Segep). Segundo a pasta, os custos com a contratação dos novos auditores está dentro do limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Serão cerca de R$ 4 milhões anuais em 2026 para as 20 vagas imediatas e R$ 8 milhões em 2027, caso todas as vagas do cadastro reserva sejam utilizadas.

