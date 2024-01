CNH Pai D'égua oferece carteira de motorista de graça; veja o passo a passo de como se inscrever

A primeira etapa de inscrições para o Programa Social Pará Pai D'égua já estão abertas. Inicialmente para moradores da capital paraense e seus distritos, elas seguem até o dia 7 de fevereiro. A iniciativa do Governo do Estado oferece acesso gratuito da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) à população de baixa renda em todo o Pará.

Para atender pessoas que não têm acesso à internet, o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) disponibilizou três carretas em pontos específicos, nos seguintes locais: em Belém, na Praça Dom Pedro II, em frente à Prefeitura; em Mosqueiro, na Praça do Carananduba; e em Outeiro, no Pistão da Água Boa.

VEJA O EDITAL COMPLETO DO CNH PAI D'ÉGUA.

No entanto, as inscrições podem ser feitas exclusivamente online, através do site do programa. Confira o passo a passo.

VEJA MAIS

Como se inscrever no CNH Pai D'égua pelo site

► 1º passo

Tela do CNH Pai D'égua. (Reprodução/Detran PA)

Acesse o site cnhpd.detran.pa.gov.br; Digite seu CPF, Data de nascimento e CEP; Preencha o captcha e clique em Iniciar Inscrição; Irá abrir outra página para preencher seus dados.

► 2º passo

Telas do CNH Pai D'égua. (Reprodução/Detran PA)

Ao abrir a nova janela, preencha o formulário com os dados pessoais; Certifique-se de preencher os campos obrigatórios, como o número do NIS; No campo Modalidade, escolha entre Ampla Concorrência, Mulher ou Pessoa com Deficiência (PCD).

Se for a primeira carteira de motorista, o candidato precisará

Preencher que não tem CNH; Escolher a Categoria da CNH entre AB (automóveis e motocicletas) ou B (apenas automóveis).

Caso o candidato já tenha CNH, ele deve

Preencher os dados da CNH atual com número de registro, validade e a categoria atual; Na Categoria de Inscrição aparecerá as opções de Adição das categorias A ou B e Mudança para categoria D (todos os tipos de veículos de transporte de passageiros).

Após revisar todos os dados do formulário, clique em "Confirmar Inscrição" e, na outra janela que abrir, você pode imprimir o comprovante de inscrição e finalizar. Aguarde 48 horas para receber o protocolo por e-mail.

► 3º passo

Telas do CNH Pai D'égua. (Reprodução/Detran PA)

Para acompanhar sua inscrição, acesse a página inicial do site oficial e preencha seus dados novamente, como no 1º passo, e clique em "Consultar Inscrição". Revise seus dados pessoais e acompanhe o Status da Inscrição. Em caso de atualizações, a mensagem irá mudar.

Quem pode se inscrever na CNH Pai D'égua

Para ter a inscrição validada, os candidatos devem seguir os seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos na data do requerimento; Ser penalmente imputável; Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); Possuir curso fundamental comprovado por meio de certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Estado da Educação ou equivalente em outra Unidade Federativa; Ter comprovante de residência no Estado do Pará com o mesmo município que consta no cadastro do CadÚnico; Não ter recebido multas nos últimos 12 meses, com infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima ou em infração média; Não ter sofrido, nos últimos cinco anos, condenações judiciais decorrentes de condutas praticadas no trânsito; Possuir Carteira de Identidade ou documento oficial com foto; Ter Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Possuir Certidão Negativa.

Qual o período de inscrição do programa CNH Pai D'égua

- Belém: de 29 de janeiro a 07 de fevereiro;

- Região Metropolitana, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí: de 18 a 27 de março;

- Santarém, Altamira e Itaituba: de 06 a 15 de maio;

- Marabá, Parauapebas e Redenção: de 24 de junho a 03 de julho.

Quando sai a lista dos candidatos aprovados na CNH Pai D'égua

- Candidatos aprovados de Belém: 23 de fevereiro;

- Candidatos aprovados na Região Metropolitana, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí: 12 de abril;

- Candidatos aprovados em Santarém, Altamira e Itaituba: 31 de maio;

- Candidatos aprovados em Marabá, Parauapebas e Redenção: 19 de julho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)