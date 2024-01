CNH Pai D'égua: inscrições para obter carteira de motorista gratuita abrem este mês no Pará

Um dos programas assistenciais mais aguardados do ano, o CNH Pai D'égua, lançou seu edital nesta terça-feira (09). Ao todo, 60 mil pessoas serão beneficiadas para realizar primeira habilitação, mudar ou adicionar novas categorias na carteira de habilitação. Os candidatos selecionados poderão fazer todo o processo, desde a realização dos exames médicos, práticos e aulas nas autoescolas gratuitamente, sem precisar pagar nenhuma taxa ou valor.

As inscrições para o programa vão iniciar no dia 29 de janeiro e seguirão durante todo o semestre, mas com datas pré-definidas de acordo com a região em que o inscrito reside. A primeira a ser contemplada é a capital Belém, de 29/01 a 07/02 e poderão ser feitas diretamente no site do CNH Pai D'égua. VEJA O EDITAL COMPLETO DO CNH PAI D'ÉGUA.

O jornalista Tarcísio Barbosa, 31 anos, está atento, mais uma vez, às exigências e prazos na tentativa de ser contemplado pelo programa. Ele conta que um dos motivos para tirar a carteira é a possibilidade de obter mais chances no mercado de trabalho. “Ano passado, por exemplo, eu perdi uma oportunidade na minha área por ainda não ser habilitado. O trabalho seria como assessor de imprensa de uma instituição nacional, no interior do Estado, e tinha como requisito especial a habilidade de conduzir carro”, relembra.

“Esta é a segunda vez que vou me inscrever no programa CNH Pai D'Égua. Na última edição, eu até me inscrevi, mas não rolou. Já li o edital que foi lançado hoje e espero conseguir tirar minha habilitação na categoria b, para carro”, comenta.

Na avaliação de Tarcísio, o programa é uma oportunidade para que as pessoas de baixa renda possam se habilitar para conquistar uma oportunidade de trabalho ou até mesmo crescer profissionalmente. “Espero que as pessoas, em especial os jovens, se atentem a essa oportunidade, porque tirar a CNH requer um alto investimento, que muitas vezes até quem já está trabalhando não consegue pagar para tirar o documento”, reflete.

Quantas vagas são disponibilizadas no Pará do CNH Pai D'Égua?

Serão disponibilizadas 60 mil vagas para atender o Estado do Pará, sendo divididas no quantitativo de:

20 mil vagas para Belém;

20 mil vagas para Região Metropolitana e Regionais de Trânsito do Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí;

7 mil) vagas para as Regionais de Trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba;

7 mil vagas para as Regionais de Trânsito de Marabá, Parauapebas e Redenção;

6 mil vagas para celebração de parcerias, convênios e/ou outros instrumentos congêneres com organizações; governamentais e não governamentais.

Qual o período de inscrição do programa CNH Pai D'égua

29/01 a 07/02 : Belém

: Belém 18/03 a 27/03 : municípios da Região metropolitana, cidades do Marajó e os municípios de Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí.

: municípios da Região metropolitana, cidades do Marajó e os municípios de Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí. 06/05 a 15/05: Santarém, Altamira e Itaituba.

Santarém, Altamira e Itaituba. 24/06 a 03/07: Marabá, Parauapebas e Redenção.

Quais os requisitos para inscrição no programa CNH Pai D'égua

ter 18 (dezoito) anos completos na data do requerimento; ser penalmente imputável; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; possuir curso fundamental comprovado por meio de certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Estado da Educação ou equivalente em outra Unidade Federativa; ter domicílio no Estado do Pará; e o município declarado pelo candidato deve coincidir com o cadastro do CadÚnico. não ter sofrido nos 12 (doze) meses que antecedem a inscrição no Programa “CNH Pai D`égua”, penalidades decorrentes de infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, ou não ser reincidente, no mesmo período, em infração média, da qual não caibam mais recursos na esfera administrativa; de infrações de trânsito de natureza grave/gravíssima, ou não ser reincidente, nos mesmos períodos, em infração média, da qual não caibam mais recursos na esfera administrativa; não ter sofrido, nos 05 (cinco) anos que antecedem a inscrição no Programa “CNH Pai D`égua”, condenações judiciais decorrentes de condutas praticadas no trânsito, estabelecidas em LEI própria e da qual não caibam mais recursos; possuir Carteira de Identidade ou documento oficial com foto, equivalente; estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); possuir Certidão Negativa.

As inscrições devem ser feitas de forma online pelo site: cnhpd.detran.pa.gov.br.