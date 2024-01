Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas no sul do Pará nesta quarta-feira (10)

O Inmet emitiu alerta laranja de chuvas intensas, nesta quarta-feira (10), para áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. No Pará, a região mais afetada será o sul do Estado. As cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá e Porto Velho devem enfrentar chuvas intensas e ventos fortes, com risco de cortes de energia e alagamentos. O Rio de Janeiro deve ter sol o dia inteiro, com máxima de 37°C.

Já São Paulo está marcada com o alerta amarelo de potenciais chuvas intensas, e deve ter uma quarta-feira de tempo mais fechado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os termômetros da capital paulista devem registrar máxima de 32°C e mínima de 22°C.

Uma concentração de nuvens carregadas está passando por cima de Minas Gerais e deve trazer pancadas de chuva o dia inteiro para a capital mineira. As temperaturas na cidade ficam entre 19°C e 28°C.

Nuvens carregadas também pairam sobre a região central do país, principalmente perto da fronteira com a Bolívia. Cuiabá, Porto Velho e Goiânia devem enfrentar fortes pancadas de chuva com trovoadas o dia inteiro, mas as temperaturas continuam altas, chegando a 34°C, 31°C e 31°C respectivamente. A mesma área de instabilidade também cobre o sul do Pará e Amazonas, mas Manaus e Belém devem ser poupados. As informações são de O Globo.

LEIA TAMBÉM:

A região Sul inteira segue com alerta amarelo de perigo potencial de tempestade. O mapa de satélite do Inmet mostra nuvens carregadas, principalmente sobre o Paraná, de forma que Curitiba deve ter pancadas de chuva mais fortes na parte da manhã e da noite. No entanto, as precipitações não trazem alívio do calor, pois a capital paranaense terá máxima de 34°C e mínima de 20°C.

Porto Alegre e Florianópolis também terão chuva o dia inteiro. A capital gaúcha será a mais afetada, com fortes pancadas e trovoadas o dia inteiro, e máxima de 32°C. As precipitações mais fortes na capital catarinense serão na parte da noite, e os termômetros da cidade devem registrar entre 24°C e 31°C.

O Nordeste será poupado da maior parte da chuva. Salvador e Recife podem ter leves garoas e tempo nublado, mas a temperatura ainda superará os 30°C em ambas as cidades.

O calorão que atingiu parte do país durante a primavera foi amenizado com a entrada do verão. Os fenômenos responsáveis pela queda de temperatura nas últimas duas semanas são os altos índices de chuvas somados à umidade elevada do ar, características principais dessa época do ano.