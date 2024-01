Grande Belém: 7 dias de chuvas são iguais a janeiro 2023; nova "chuvada" pode ocorrer, diz Semas

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa, neste domingo (7), "no ano de 2023, o acumulado de chuvas durante todo o mês de janeiro foi 248,5mm, ou seja, apenas nestes primeiros sete dias de janeiro de 2024 o valor é igual (248,4 mm) ao ocorrido em todo o mês de janeiro do ano de 2023". E esse número em 2024 se fundamenta na chuva torrencial verificada na Grande Belém, da noite de sábado (6) para domingo (7). Entre quinta-feira (11) e sábado (13), existe a possibilidade de outro evento com volume diário elevado de chuva, aponta a Secretaria.

Segundo a Semas, a média de chuva em Belém e RMB (Região Metropolitana de Belém) para o mês de janeiro é de 393,8 milímetros, segundo as normais climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o período entre 1991 e 2020. "Até a manhã de hoje (07/01/24) o total de chuva registrado na estação de Belém neste mês de janeiro é de 248,4 mm. Esse valor se dá, em grande parte, em função do evento de chuva ocorrido entre a noite do dia 06/01 e a manhã do dia 07/01, que resultou em um volume de 116,9 mm de chuva", repassa a Secretaria. Os 248,4 mm representam cerca de 63% dos 393,8 previstos para o mês.

O último evento de chuva, informa a Semas, apresentou um volume bastante elevado (116,9mm), entretanto, já houve volumes semelhantes ou até mesmo superiores a este, durante o período chuvoso (dezembro a maio) em anos anteriores. "Em relação as normais climatológicas, esse volume de 248,4 mm corresponde a um pouco mais de 63% da média de chuvas para o mês de janeiro. Por outro lado, a previsão climática do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas (NMH/Semas) já apontava que o mês de janeiro de 2024 apresentaria um volume mensal superior a média das normais climatológicas. Espera-se um total de chuvas em torno de 450mm, o que corresponde a um aumento de 15% em relação à média". comunica a Secretaria.

Mais chuva

Acerca da previsão do tempo para a RMB entre os dias 8 e 14 deste mês, a Semas informa que "até agora (07/01/24), a estação climatológica de Belém e RMB registrou chuvas em todos os dias, entretanto, a maioria dos dias com volumes mais baixos (inferiores a 50 mm), em relação ao ocorrido nas últimas 24 horas (116,9 mm)". "Porém é provável que tenhamos, pelo menos, 80% dos dias deste mês de janeiro com algum registro de chuva. Para o período de 8 a 14 de janeiro, as chuvas devem continuar ocorrendo, mas em volumes menores, exceto entre os dias 11/01 e 13/01, quando existe a possibilidade de outro evento com volume diário elevado".