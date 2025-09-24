Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Iniciativa sustentável da UFPA pode melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar

O projeto instala sistemas de cultivo de plantas, sem o uso de solo, em escolas públicas

Ayla Ferreira*
fonte

Ação do Projeto de Extensão ‘Hidroponia nas Escolas’. (Foto: Divulgação / Projeto de Extensão Hidroponia nas Escolas)

A hidroponia é uma técnica de agricultura bastante utilizada para o plantio de hortaliças, frutas e verduras, e possibilita o cultivo de plantas sem o uso de solo. Para o método, são construídos sistemas hidropônicos, feitos a partir de materiais reutilizados, como tubos de PVC, cestos de lixo ou bacias. As plantas são criadas com as raízes suspensas em uma solução de água e nutrientes.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) COP Talks: Grupo Liberal promove evento de debate sobre COP 30 e sustentabilidade nesta quinta (25)]]

image Presidente da CNA diz que irregularidade no desmatamento não é feita pelos produtores rurais
A CNA defende que os produtores rurais brasileiros sejam reconhecidos como agentes no fornecimento e na implementação de soluções climáticas

Para melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar e incentivar alternativas sustentáveis de agricultura por meio da educação, a Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UFPA), desenvolve o Projeto de Extensão ‘Hidroponia nas Escolas’. A iniciativa teve início em 2022, quando as as atividades consistiam em receber estudantes de escolas públicas de Belém nas dependências do ICB, nas quais eram apresentados os princípios e benefícios da técnica. 

O projeto é coordenado pelo professor Marco Antônio Menezes Neto. Hoje, as ações são realizadas de forma itinerante, com a montagem dos sistemas diretamente nas escolas, em etapas que incluem a instalação da estrutura, o plantio das mudas e a realização de seminários com os estudantes.

image Montagem dos sistemas nas escolas. (Foto: Divulgação / Projeto de Extensão Hidroponia nas Escolas)

“O objetivo principal do projeto é que as escolas repliquem esses conhecimentos. As folhosas cultivadas no sistema hidropônico são ricas em minerais, como o ferro, o que contribui para combater deficiências nutricionais entre os alunos”, explica o professor Marco Antônio.

Além do professor, o projeto conta com a participação de estudantes de Bacharelado e Licenciatura em Biologia, que auxiliam na produção de conteúdo para as redes sociais e no acompanhamento das atividades junto às escolas.

Recurso didático

Para além das aplicações na agricultura, a técnica de hidroponia também pode se tornar um recurso didático para diferentes áreas do conhecimento. Isso porque o método utiliza conceitos de Biologia, Química, Física e Matemática, como fisiologia vegetal, condutividade elétrica e cálculos de volume.

“O próprio sistema é um recurso didático e depende da criatividade dos professores para despertar o interesse nos alunos para, quem sabe, incentivá-los a se tornarem hidroponistas no futuro”, ressalta o professor.

Além de melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar, o projeto busca gerar impacto social. De acordo com Marco Antônio, é importante que os estudantes se apropriem dos espaços criados e reconheçam na educação um caminho transformador, capaz de mudar vidas.  

Atualmente, escolas como a E.E.E.F.M. Luiz Nunes Direito, em Ananindeua, já contam com sistemas hidropônicos implementados pelo projeto. A estrutura foi ativada no início do mês e já produz hortaliças que, em breve, poderão compor a alimentação dos estudantes.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

hidroponia

UFPA

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Operação mira tráfico internacional de drogas no Pará após apreensão de cocaína em Barcarena

São cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca e apreensão no Pará e em mais quatro estados

23.09.25 12h54

INOVAÇÃO

Primeira escola estadual bilíngue do Pará inspira estudantes e abre portas para oportunidades

Localizada no distrito de Icoaraci, a escola oferece disciplinas em português e espanhol desde o maternal até o ensino médio

23.09.25 8h00

cidadania

CNH Pai D'égua Mães Atípicas inicia inscrição em Santarém, Altamira e Itaituba

Ao todo, 700 vagas estão destinadas para 29 municípios destas regiões

22.09.25 21h51

PARÁ

Ministra dos Direitos Humanos e Cidadania participa de Fórum em Soure

Na ocasião, serão anunciadas e entregues ações do MDHC, em articulação com outros ministérios, para a garantia de direitos e de pilares fundamentais da cidadania

22.09.25 17h32

MAIS LIDAS EM PARÁ

PSS

Hospital Ophir Loyola lança PSS com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

22.09.25 22h57

NO MEIO DO POVO

Vídeo: ator Marco Nanini protesta em Belém contra PEC da Blindagem e pede: ‘sem anistia!’

A presença de Marco Nanini no protesto em Belém repercurtiu nas redes sociais.

21.09.25 18h32

MELHORIAS

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano, aponta Equatorial

Até o momento, cerca de 62,8 quilômetros já foram renovados, representando aproximadamente 89,7% da meta estabelecida

22.09.25 8h00

capacitação

Capacita COP30 abre inscrições para 400 vagas gratuitas de qualificação profissional

Etapa oferece oportunidades em cursos distribuídos entre Belém, Salinópolis e Santarém, com aulas a partir de 29 de setembro

23.09.25 21h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda