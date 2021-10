Informação sobre atual recadastramento de famílias é falsa, afirma comitê

Está circulando nas redes sociais informações sobre o recadastramento de famílias que receberam o cartão-alimentação previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Hydro, em Barcarena. Contudo, o comitê de acompanhamento da execução das medidas do TAC comunicou, no começo da tarde desta quinta-feira (28), que as informações são falsas.

Compõem o comitê representantes da sociedade civil, da Hydro, do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Estado (MPPA), da prefeitura de Barcarena, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas do município (Sindquímicos) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Os interessados podem checar a veracidade de informações compartilhadas nas redes sociais a respeito do TAC da Hydro enviando mensagem de texto para a secretaria executiva do comitê de acompanhamento através do número (91) 99349-0098.