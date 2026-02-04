Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Indígenas ocupam aeroporto em Santarém contra decreto que autoriza dragagem do rio Tapajós

De acordo com o movimento indígena, a ocupação do aeroporto é um desdobramento direto da manifestação que pede a revogação do Decreto nº 12.600/2025

O Liberal
fonte

Indígenas ocupam aeroporto em Santarém contra decreto que autoriza dragagem do rio Tapajós. (Reprodução/ redes sociais)

Por volta das 21h20 desta quarta-feira (4), indígenas de várias etnias ocuparam o Aeroporto Internacional de Santarém Maestro Wilson Fonseca, no oeste paraense. A ação marca um novo momento do protesto, iniciado ainda no período da tarde, com o fechamento da via de acesso ao terminal aéreo.

Mais cedo, os manifestantes bloquearam a principal via de acesso ao aeroporto, a rodovia Fernando Guilhon, utilizando troncos de árvores e formando um cordão humano. O bloqueio provocou um longo congestionamento, afetando quem precisava sair ou chegar à cidade. Durante a mobilização, os indígenas também ocuparam a sede da empresa Cargill. Ao todo, os protestos já somam 14 dias.

De acordo com o movimento indígena, a ocupação do aeroporto é um desdobramento direto da manifestação que pede a revogação do Decreto nº 12.600/2025, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O decreto autoriza a concessão de hidrovias à iniciativa privada e permite a dragagem do rio Tapajós, medida que, segundo os manifestantes, pode causar graves impactos socioambientais e afetar diretamente os territórios e os modos de vida dos povos indígenas da região.

As lideranças afirmam que a mobilização se intensificou diante da ausência de respostas concretas do governo federal às reivindicações apresentadas. Segundo o movimento, o decreto foi publicado sem consulta prévia às comunidades tradicionais e abre caminho para grandes obras no rio Tapajós, como dragagem, construção de portos e implantação de hidrovias.

Para a liderança indígena Alessandra Munduruku, qualquer intervenção no rio representa impactos profundos que vão além das questões ambientais. “Quando mexe com o rio, mexe com o nosso mundo espiritual. O Tapajós é vida, é saúde, é o caminho para as aldeias. Ninguém quer dragagem no rio Tapajós”, afirmou.

Já Auricélia Arapiun destacou que o decreto pode resultar na privatização das hidrovias. “É um decreto de privatização. O rio pode passar para a iniciativa privada fazer o que quiser, sem respeitar quem sempre viveu aqui”, disse.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em busca de posicionamento sobre o tema, e aguarda retorno. A Aena Brasil, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Santarém, também foi procurada para se manifestar sobre os impactos da mobilização indígena nas operações aeroportuárias.

Por volta das 23h30, a empresa informou que "todos os voos previstos para o fim da noite desta quarta-feira (4) e madrugada desta quinta (5) estão cancelados". "Neste momento, há uma manifestação pacífica de indígenas na frente do terminal de passageiros. A Aena recomenda aos passageiros que entrem em contato com as companhias aéreas", diz o comunicado enviado à reportagem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Indígenas ocupam aeroporto em Santarém contra decreto que autoriza dragagem do rio Tapajós
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Datas de combate ao câncer destacam prevenção e diagnóstico precoce no Pará

Campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul promovem a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres

04.02.26 19h15

FORMAÇÃO

Economia criativa: projeto oferta cursos gratuitos em 9 cidades do Pará; veja onde e como participar

Iniciativa do Instituto Território das Artes foca em capacitar artistas do Baixo Amazonas, Xingu e Caeté. Santarém recebe evento nesta sexta (6).

04.02.26 17h20

PREVISÃO

Pará tem alerta de chuvas intensas até sábado (7), segundo o Inmet

Aviso prevê chuva forte, ventos de até 100 km/h e risco de alagamentos em diferentes regiões do estado

04.02.26 17h09

Concurso

Justiça do Pará inclui cartórios de Óbidos e Oriximiná em novo concurso público

Cartórios de Flexal e Porto Trombetas costumam atrair candidatos de várias regiões do país

04.02.26 9h30

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

02.02.26 22h34

PARÁ

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

02.02.26 21h39

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

Vestsibular 2026

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

30.01.26 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda