Indígenas interditam a BR-222 na tarde desta segunda (22)

A proximadamente 150 indígenas interditaram o km - 221 da BR-222, no município de Bom Jesus do Tocantins/PA, na tarde desta segunda-feira (22), por volta de 14h30. Os manifestantes reivindicam a construção de uma escola indígena na região.

O congestionamento aglomera aproximadamente um quilômetro. Na localidade não há rotas alternativas disponíveis.

Os indígenas afirmam que a via só será liberada após uma negociação com o Secretário de Educação do Estado. Uma equipe da PRF está no local.