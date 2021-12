Incêndio destrói casa e bombeiros atuam para evitar que fogo chegue em área de mata

Um incêndio deixou uma casa destruída em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (3). O incidente aconteceu por volta das 10h na região do planalto, na comunidade do Irurama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, mas quando a equipe chegou já não era mais possível salvar a estrutura da casa. A força-tarefa dos militares ficou totalmente concentrada para evitar que o fogo se alastrasse para casas vizinhas e pela região de mata existente próximo ao local onde o fogo ganhou volume.

Apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. As imagens das chamas consumindo o imóvel circulam nas redes sociais. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.