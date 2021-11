Imagem Peregrina visita Palmas e Brasília nesta semana

Nesta semana, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai seguir com as visitas fora da Região Metropolitana de Belém. Após uma passagem pelo município de Breves, no Marajó, no último sábado (13), será a vez de ficar mais perto dos fiéis fora do Pará: em Palmas (Tocantins) e Brasília.

Círio de Palmas

A Arquidiocese de Palmas realiza a partir desta segunda (15), a 5ª edição do Círio de Nazaré, com a proposta de percorrer algumas cidades do interior que compõem a Arquidiocese. Com o tema “Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho”, o Círio será realizado observando os protocolos de saúde em virtude da pandemia da covid-19, iniciando sua programação pela cidade de Aparecida do Rio Negro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 9h.

Às 11h, será a vez de Novo Acordo receber o Círio, na Paróquia Nossa Senhora das Graças. Em seguida, às 14h30, o Círio chega à Lagoa do Tocantins, na Paróquia São João Batista. A programação vai encerrar às 16h30, em Santa Tereza, na Paróquia Santa Tereza D’Ávila.

Na terça-feira (16), a programação continua na capital, Palmas. Às 8h, visita ao Santuário Mãe Rainha, na Quadra 1103 sul. Às 10h, vai à Paróquia São Judas Tadeu, na 105 norte. Às 15h, a imagem chega à Paróquia Santa Terezinha, na 508 norte, de onde sairá às 17h, em Carreata até a Catedral de Palmas, na Praça dos Girassóis.

O encerramento do Círio será com uma missa, às 18h30, na Catedral. Os fiéis devotos terão a oportunidade de expressar sua fé, fazer orações e louvores e participar de carreata e missa. As igrejas continuarão obedecendo as normas de segurança em saúde e receberão apenas o percentual de pessoas recomendado para suas capacidades.

Visita à Brasília

Na quarta-feira (17), a partir das 10h, a Imagem Peregrina visita a Câmara de Deputados, em Brasília. A sessão solene em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré já é tradição. De proposição do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD/PA), a solenidade está em seu sexto ano de realização.

A partir das 15h, Dom Marcony, bispo auxiliar de Brasília, celebra missa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o retorno para Belém está agendado para quarta, às 17h.

Passagem pelo Marajó

No sábado (13), essa agenda fora da Grande Belém começou com a Imagem sendo conduzida em carreata pelas comunidades de Breves, no Marajó. Em seguida, ela ficou exposta na Igreja Matriz de Sant’Ana. No fim da tarde, ela visitou o Hospital Regional Público Do Marajó e o Hospital Municipal Maria Santana Rocha Franco.



A programação do dia encerrou com a missa da Trasladação no Ginásio Esportivo Ferdinando Costa e Silva. Na passagem do sábado para o domingo (14), a Imagem ficou na Capela da Casa Paroquial de Sant’Ana. No domingo, antes de voltar para a capital, a Imagem ainda participou de mais duas missas, no Ginásio Esportivo Ferdinando Costa e Silva.