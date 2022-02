Imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita Fortaleza em cerimônia religiosa cearense

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Fortaleza, no Ceará, participando das comemorações dos 70 anos da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. A programação teve início na quinta-feira (17) e segue até dia 21, sendo o ápice no domingo (20), com a procissão em forma de carreata com sua representação pelas ruas da paróquia. Essa é a primeira viagem da Padroeira dos Paraenses para fora do Estado, em 2022.

“Esta é a terceira visita da imagem peregrina de Nossa Senhora à Fortaleza. Participamos da festividade da Paróquia em 2019, 2021 e agora. Em 2020, por conta da pandemia de Covid, não foi possível. As viagens da nossa padroeira para outros estados fazem parte da programação do Círio e contribuem para evangelizar e disseminar nosso Círio para todo o Brasil”, enfatiza Antônio Salame, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que organiza o Círio 2022.

Acompanham a Imagem o reitor da Basílica Santuário e presidente da DFN, Padre Francisco Assis Maria de Oliveira, os diretores Roberto Damasceno e Rodolfo kalume, e membros da Guarda de Nazaré. O retorno para Belém será na segunda, dia 21, logo após a missa de despedida.

Círio de Nossa Senhora de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Programação dos 70 anos da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré:

Dia 18/02 – sexta-feira – 9° dia da novena

6h30 – Missa

7h00 – Terço mariano

14h30 – Terço mariano

15h – Terço da misericórdia/adoração

18h - Ofício de Nossa Senhora

18h30 – Terço mariano

19:00 – Missa/ Novena. Tema: Paróquia, comunidade eclesial para anúncio do evangelho após a missa, histórico da paróquia (encenação).

Dia 19/02 – sábado

8h – Terço mariano

8h30 – Missa Círio dos idosos/doentes com unção dos enfermos

15h – Terço da misericórdia

16h – Missa Círio das crianças e consagração das crianças

19h – Ordenação Presbiteral – Diácono Davi/ celebrante. Dom Júlio César – Bispo Auxiliar de Fortaleza

21h – Jantar de confraternização

Dia 20/02 – domingo – Festa dos 70 anos

6h – Alvorada festiva (sinos da igreja)

6h30 – Missa

8h – Missa

11h – Missa

16h – Missa

17h – Carreata/ Procissão com a Imagem Peregrina pelas ruas da Paróquia.

19h30- Missa de encerramento campal. Celebrante: Dom Edmilson, bispo de Tianguá

Dia 21/02 – segunda-feira

7h – Missa de despedida