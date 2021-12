Igreja católica em Santarém passa a exigir comprovante de vacinação

As Igrejas católicas de Santarém, no oeste do Pará, vão cobrar dos fiéis a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 ao entrarem no templo de oração. A decisão foi divulgada pela Arquidiocese do município Santarém hoje, 13 de dezembro, onde reforça também sobre as recomendações de segurança e proteção à saúde. A medida começa a valer amanhã.

Os protocolos são em consonância com os decretos estadual e municipal de incentivo à vacinação contra a covid-19.

A presença de pessoa não vacinada só poderá ser possível, mediante a comprovação, por atestado médico, da impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde, informou o comunicado.

Ainda de acordo com o protocolo, a exigência do comprovante da vacinação independe da quantidade de pessoas. Esta obrigatoriedade se aplica apenas para as pessoas aptas para receber as doses do imunizante.

A arquidiocese recomenda que todas as pessoas que ainda não receberam a vacina, procurarem um posto de

vacinação para se imunizar, evitando assim, a gravidade da doença e a transmissão do vírus para outras pessoas.

Outra recomendação é para que as igrejas continuem disponibilizando para os fiéis o álcool gel ou líquido 70%, para uso obrigatório dos fiéis ao adentrarem e ao saírem da igreja, bem como, continuem fazendo a aferição de temperatura corporal, por meio dos dispositivos específicos (termômetros) infravermelhos (sem contato físico).