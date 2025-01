IGEPPS alerta sobre prazo final do Censo Previdenciário de servidores ativos do Estado

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (IGEPPS) alerta mais de 8 mil servidores efetivos e ativos, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Pará, que ainda não atualizaram seus dados cadastrais, para o encerramento do prazo de recadastramento em 31 de janeiro (sexta-feira).

Os servidores devem se recadastrar, seja presencialmente ou por meio do site. Para atender quem ainda não fez a atualização, o Instituto montou uma força-tarefa para recadastrar dentro do prazo todos os 90 mil servidores aptos ao Censo Previdenciário. A mobilização inclui o serviço itinerante, por meio de unidades móveis do IGEPPS, que vai até os locais de trabalho dos servidores.

“Achei uma excelente ideia trazer os caminhões de atendimento, já que tenho o tempo corrido. Além disso, me trouxe praticidade porque além de conseguir atualizar meus dados junto ao sistema, ainda fui orientada em como fazer o procedimento em uma próxima oportunidade”, disse a policial militar Silene Bentes, uma das primeiras a receber atendimento no primeiro dia de ação no quartel do Comando-Geral da PM, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O atendimento no Comando-Geral nesta quinta-feira (23) prossegue até às 17h, e a previsão é recadastrar mais de 3 mil militares. “Fui atendido, fiz o meu Censo, e achei que a ideia de trazer os caminhões até aqui trouxe bastante facilidade, já que aproximou os servidores do IGEPPS aos policiais militares. Nós, muitas vezes com o tempo corrido da profissão, não atentamos a esse detalhe. Trazendo o serviço até nós cria essa proximidade, já que recebemos orientações de quais documentos são necessários, dentre outros”, ressaltou o tenente-coronel Almada.

Melhorias no atendimento - A técnica de Administração e Finanças do IGEPPS, Mirian Rocha Kahwage, responsável pelo Censo dos Ativos, reforça a importância da atualização das fichas cadastrais dos servidores para o planejamento da previdência estadual. "Os dados vão permitir ao IGEPPS agilizar a análise dos requerimentos de pensão e aposentadoria”, informa.

Ainda segundo a técnica, quando o servidor fornece seus dados, ele colabora para diminuir as inconsistências relacionadas à documentação no momento da aposentadoria. Segundo Mirian Rocha Kahwage, “essas inconsistências são responsáveis pela devolução de inúmeros processos de pensão e aposentadoria aos órgãos de origem dos servidores, que muitas vezes não apresentam a documentação exigida ou apresentam sem o detalhamento da evolução da carreira pública dele”.

A atualização dos dados é indispensável para o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social dos servidores estaduais, gerenciada pelo IGEPPS, explica o presidente do Instituto, Giussepp Mendes. “O IGEPPS está fazendo um grande esforço para que todos os servidores efetivos e ativos do Estado possam atualizar seus dados cadastrais. O serviço itinerante junto aos órgãos públicos é uma forma de facilitar a participação e para manter a qualidade do banco de dados e, com isso, uma gestão previdenciária responsável”, acrescenta o gestor.

O atendimento continua durante a semana nos seguintes locais:

Comando-Geral da Polícia Militar do Pará

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, KM-09, nº 8401 - Parque Guajará.

Data: 22 e 23/01/25

Laboratório Central do Estado (Lacen)

Endereço: Avenida Augusto Montenegro, 524 - Parque Guajará.

Data: 23/01/25

Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Endereço: Avenida Júlio César, nº 3000 - Val-de-Cães.

Data: 24/01/25

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (atendimento para servidores da Seduc)

Endereço: Avenida Alcindo Cacela, nº 1962 - Nazaré.

Data: 27 e 28/01/25

Secretaria de Estado de Planejamento e Administrado (Seplad)

Endereço: Travessa do Chaco, nº 2350 - Marco.

Endereço: Rua Boaventura da Silva, nº 401 - Reduto.

Data: 29 e 30/01/25