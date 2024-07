Igarapés e piscinas naturais de Castanhal são opções para as férias

O calor escaldante das férias de verão pode facilmente ser amenizado com um banho refrescante nas águas geladas de um igarapé ou de uma piscina natural em um dos muitos balneários do município de Castanhal, região nordeste paraense, localizado há 68 quilômetros da capital paraense.

Passagem de ônibus Belém/Castanhal custa R$ 14. Enquanto a passagem de van Belém/Castanhal fica por R$ 25. Os balneários estão localizados tanto na zona urbana quanto na rual.

balneário Sítio Odnumiar, localizado na comunidade do Marapanim, na Vila do Apeú, divisa da agrovila do Itaqui. (Patrícia Baía / O Liberal)

Uma ótima pedida é o balneário Sítio Odnumiar, localizado na comunidade do Marapanim, na Vila do Apeú, divisa da agrovila do Itaqui. O acesso é pela BR -316 e entra a direita no sentido Belém / Castanhal no ramal do Cenóbio da Transfiguração. A distância do centro do município é de cerca de seis quilômetros.

A entrada custa 10 reais por pessoa. E crianças até 8 anos não pagam. Funciona de quinta a domingo das 8h até 18h.

O local foi a escolha da família da professora Janaina Torres, moradora de Benevides, para aproveitar um dia de descansos nas férias de julho.

“Escolhemos a quinta feira para vir conhecer e aproveitar o banho de piscina natural. A água é uma delícia. Castanhal tem muitos pontos turísticos como esse que precisa ser conhecido e essa é uma ótima época para explorar os balneários”, disse a turista, Janaína Torres.

Andréa Cecim, é bióloga e mora em Belém e ficou encantada com a natureza exuberante do lugar.

“Castanhal sempre foi uma cidade de passagem, mas nestas férias eu decidi fazer diferente com a minha família e deixamos de ir para Salinas para vir visitar os balneários de Castanhal. Começamos pelo Odnumiar e estamos amando a tranquilidade combinada com o banho nessas piscinas naturais para adultos e para as crianças”, contou a bióloga.

Para o almoço, o balneário tem um cardápio variado que vai da galinha caipira, chapa mista e peixe frito. Os valores variam de 80 a 180 reais.

A professora aposentada Nonata Pereira, proprietária do balneário, conta que a demanda fica enorme nesta época do ano. Pessoas de diversas partes do brasil e de outros países escolhem a exuberância da natureza para curtir as férias.

“Essa é sem dúvida a melhor época do ano e recebemos turistas de diversas pares do mundo em busca de descanso, diversão, boa comida e principalmente de um banho gostoso de piscina natural”, observou a proprietária.

O balneário Kikuchi, localizado no quilômetro onze da PA-136, no sentido Castanhal – Terra Alta, há 20 minutos da entrada de Castanhal. (Patrícia Baía / O Liberal)

Saindo um pouco mais da zona urbana, distante vinte minutos do centro de Castanhal, fica o balneário Kikuchi, localizado no quilômetro onze da PA-136, no sentido Castanhal – Terra Alta, há 20 minutos da entrada da cidade. O acesso pode ser de carro particular, caro de aplicativo ou motocicleta. Caso o veranista saia do terminal rodoviário de Belém, pode pegar uma van, micro ônibus ou ônibus com destino a Terra Alta e descer em frente ao balneário. Se for de carro particular o acesso é pela rua Maximino Porpino, no centro de Castanhal. A via termina e começa a PA-136.

O igarapé de água verde clara e bem gelada é o principal atrativo. É quase uma piscina natural, cercado de árvores. O local atrai veranistas de diversos municípios da região, como a dona Fátima Santos, moradora de Marudá.

“Nossa região é muito rica belezas naturais, mas sempre que a gente pode vem para Castanhal. Os balneários daqui tem algo diferente. Acho que são mais calmos pra trazer as crianças e geralmente tem som ambiente. Férias a gente quer se divertir mas com tranquilidade”, disse.

Para almoçar, o balneário oferece carnes e peixes, mas o prato mais pedido é a tradicional carne de sol servida na telha. Os valores variam de 60 a 120 reias.

Serviço:

