Idoso que se alimenta do mesmo que ratos tem esquizofrenia e é incapaz, aponta laudo

Autoridades da Justiça e um médico vistoriaram, na última terça-feira (26), o cômodo onde vive um idoso de 73 anos em situação de vulnerabilidade, em Cametá, nordeste do Pará. Na semana passada, um vídeo que mostra o idoso no local sem condições mínimas de higienes, alimentando a si e a dezenas de ratos provocou comoção e indignação da web. De acordo com o diagnóstico do médico Reginaldo Pinto Rodrigues, o homem é portador de esquizofrenia paranoide.

Na vistoria, foi constatado que a vítima se encontra em situação de risco por causa das suas próprias fragilidades, não apresenta discurso coerente e com sequência lógica e, por vezes, apresenta fala ininteligível, além de ter a visão comprometida, segundo relatório da assistente social Ariane Prestes Cantão, que acompanhou o grupo, protocolado no Ministério Público.

Ela ainda destacou que o idoso apresenta indícios de incapacidade. O documento atesta que “sua garantia de direitos civis está comprometida, o que impossibilita a execução de sua rotina diária de forma autônoma e independente”.

O senhor vive sozinho há cerca de 20 anos. O “barraco” onde ele vive é de madeira, foi construído em cima de uma calçada pública, e possui apenas um cômodo de cerca de três metros de cumprimento por dois de altura, sem sequer um banheiro. O idoso disse não ter parentes, mas vizinhos relataram às autoridades que ele tem um irmão que vive na cidade e pouco visita o homem.

O Ministério Público de Cametá requereu à Justiça a submissão do idoso a tratamento de saúde, inclusive psicológico e psiquiátrico, seu abrigo provisório em casa de repouso de idoso e, caso necessário, sua internação em clínica psiquiátrica.

Prefeitura de Cametá está ciente do caso

Em nota, a equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – Creas do município, afirmou estar ciente da situação vivida pelo senhor. “O caso já está recebendo a devida atenção da Secretaria de Assistência Social de Cametá” e que comunicou ao MP que “foi solicitado o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para ele, mas infelizmente o mesmo se encontra com o CPF bloqueado pela Receita Federal"

A equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS afirma ainda que está “tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para resolver a situação”. “Lamentamos o uso das redes sociais como plataforma de exploração política, por pessoas sem qualquer informação e preparo para lidar com este público – colocando em evidência a fragilidade humana, tirando fotos e compartilhando pelas redes sociais – em uma situação que está sendo resolvida, conforme o papel e a delimitação das competências do Creas, pela equipe técnica”, conclui o Creas.