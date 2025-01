Ideflor-Bio divulga períodos de defeso do caranguejo-uçá no Pará em 2025; veja

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) divulgou os períodos de defeso do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) para 2025. Durante esses intervalos, atividades como captura, transporte, armazenamento e comercialização do crustáceo são proibidas. A medida visa proteger o ciclo reprodutivo da espécie, garantindo a sustentabilidade de ecossistemas e comunidades que dependem dela.

Quais os períodos de defeso do caranguejo-uçá no Pará em 2025?

Os cinco períodos de defeso do caranguejo-uçá no Pará serão:

30 de dezembro de 2024 a 4 de janeiro de 2025

13 a 18 de janeiro de 2025

29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2025

27 de fevereiro a 4 de março de 2025

29 de março a 3 de abril de 2025

A determinação segue a Portaria Interministerial MPA/MMA nº 22, válida para diversos estados do Brasil.

Qual a importância do defeso do caranguejo-uçá?

O defeso é implementado durante a “andada”, quando os caranguejos deixam suas tocas para acasalar. Essa medida é essencial para a preservação da espécie, que desempenha um papel vital nos manguezais e sustenta economicamente milhares de famílias no Pará. Respeitar o defeso é um passo essencial para assegurar a continuidade da espécie, a saúde dos manguezais e o sustento das populações ribeirinhas.

De acordo com Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, “o defeso é essencial para a renovação dos estoques de caranguejo-uçá, garantindo a subsistência das comunidades e a integridade dos manguezais”.

Fiscalização e conscientização

A fiscalização será intensificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e outras autoridades ambientais. Denúncias de irregularidades podem ser feitas ao Ibama, à Semas, ao Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e à Polícia Civil por meio da Demapa.

Além disso, o Ideflor-Bio promove campanhas educativas em comunidades ribeirinhas e feiras. As ações incluem palestras, materiais informativos e parcerias com associações locais, reforçando a importância do respeito ao defeso.

Qual a orientação aos consumidores durante o período de defeso do caranguejo-uçá?

Consumidores devem evitar adquirir caranguejos durante os períodos de defeso, exceto quando o comerciante comprovar que o estoque foi declarado previamente. Essa medida é fundamental para proteger a espécie e os ecossistemas.