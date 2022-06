IBGE inicia Pesquisa do Entorno, primeira fase de preparação para o Censo Demográfico 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) começou, nesta segunda-feira (20), a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios, uma das principais operações de preparação do Censo Demográfico 2022. O mapeamento será feito em todos os 144 municípios do Pará, entre 20 de junho e 12 de julho, e tem como objetivo estabelecer um diagnóstico da infraestrutura da cidade para melhorar as políticas públicas desenvolvidas.

Neste ano, mais de seiscentos Agentes Censitários Supervisores (ACS) estão envolvidos nas atividades no estado, sendo 272 destes somente na Região Metropolitana de Belém. A Pesquisa do Entorno analisa os calçamentos, arruamentos, arborização, drenagem pluvial e tudo que envolve o meio urbano. O chefe da unidade estadual do IBGE no Pará, Rony Cordeiro, explica que a instituição indica onde as mudanças precisam ocorrer, para que os investimentos públicos sejam mais focados, promovendo melhorias sociais, como saneamento e mobilidade. “É importante para que os agentes tragam benefícios, inclusão social, segurança pública e a infraestrutura necessária que a população precisa”, diz.

Alguns fatores serão novidades na pesquisa de 2022. Três novos quesitos de análise foram incluídos na lista do que será investigado: pontos de ônibus/van, vias sinalizadas para bicicletas e obstáculos nas calçadas, unidos a capacidade da via, pavimentação da via, bueiro/boca de Lobo, iluminação pública, existência de calçada, rampa para cadeirante e arborização. O coordenador técnico estadual do Censo 2022, Luíz Cláudio Martins, destaca que a existência de ciclovias e ciclofaixas torna a cidade mais amigável para os ciclistas e promove economia e sustentabilidade. “Isso é fundamental em vários sentidos, muitas pessoas não têm capacidade de pagar passagens de ônibus, ou até mesmo utilizar carro. Uma das alternativas seria o uso de bicicletas”, conta.

Além disso, os “aglomerados subnormais”, como são chamadas as invasões, favelas e baixadas, também passam a fazer parte da pesquisa. O IBGE usará uma nova metodologia para identificar o percurso nessas áreas.

Censo Demográfico 2022

A Coleta Domiciliar será realizada de 1 de agosto a 31 de outubro, em todos os 5.570 municípios do Brasil. Mais de 2 milhões de residências serão visitadas no Pará pelos mais de 6 mil recenseadores selecionados.