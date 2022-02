Hotel em Santarém afirma ter intenção em instalar cassino; entenda

Após a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que legaliza jogos no Brasil, hotel Barrudada localizado no município de Santarém espera ser o primeiro hotel com cassino no Pará.

A votação foi realizada na madrugada desta quinta-feira (24), o projeto foi aprovado com 246 votos favoráveis contra 202 não favoráveis. Agora ele segue para aprovação do senado.

O empresário Paulo Barrudada, que é dono do Hotel Barrudada, localizado em Santarém e em outras três cidades de estados diferentes, falou sobre da intenção de transformar o empreendimento em cassino.

“Ele foi construído com muitos salões grandes com a intenção de funcionamento de um hotel com cassino na Amazônia, Foz do Iguaçu, e Porto Seguro, Salvador, onde temos Hotel Barrudada”, contou.

Ele conta que o cassino, caso seja instalado, não vai atrapalhar o funcionamento do hotel. “O hotel foi construído com esse propósito. Então fisicamente ele contínua do mesmo tamanho. O projeto fala que só 20% deve ser cassino, os demais são lojas e hotelaria. Sendo assim, temos espaço suficiente”

Ele está otimista quanto à aprovação do senado. “Nós temos interesse e vamos acompanhar o processo”, concluiu.

Sobre o projeto

O Projeto de Lei nº 442/1991 regulamenta todas as modalidades de jogos de azar no Brasil, como cassino, bingo, jogo do bicho, apostas esportivas e outros.

Entre as medidas do texto aprovado está a que cassinos poderão ser instalados em resorts, navios e cidades classificadas como polos ou destinos turísticos. No caso de bingos, o texto permite sua exploração em caráter permanente apenas em casas de bingo. Com a aprovação do projeto que agora segue para aprovação do Senado, o grupo Barrudada, dono de um dos maiores hotéis da região, afirma que se aprovado o Hotel tem interesse em ser o primeiro cassino do Pará.