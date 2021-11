Após exclusividade para covid-19, Hospital Regional de Castanhal atende em 8 especialidades

O Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) iniciará na próxima segunda-feira (29) os seus serviços de atendimento ambulatorial, de internação hospitalar em diversas especialidades médicas e de apoio diagnóstico com exames laboratoriais, de imagem e métodos gráficos. As informações foram divulgadas pelo site Agência Pará, do Governo Estadual.

Na tarde de sexta-feira (26), o titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho, assinou um termo aditivo de contrato com a organização social que administra o Hospital para garantir a ampliação do atendimento. Em seguida, ele e outros integrantes da Sespa se reuniram com secretários municipais de Saúde da região para discutir o fluxo de encaminhamento de pacientes, já programado para iniciar na segunda-feira (29).

Inicialmente, o Ambulatório vai disponibilizar consultas médicas em Dermatologia, Cardiologia, Pneumologia, Endocrinologia, Neurologia e Hematologia, enquanto o Serviço de Apoio Diagnóstico ofertará exames de ressonância magnética, tomografia geral, tomografia com contraste, ultrassonografia, ultrassonografia com Doppler, radiografia geral, mapa, holter, colonoscopia, endoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma e análises clínicas.

Quanto à internação hospitalar, o HRPC iniciará suas atividades com 60 leitos clínicos e 40 leitos de UTI adulto (20 para cardiologia e 20 gerais) e, por enquanto, manterá os 30 leitos clínicos e os 20 de UTI para atendimento exclusivo de casos de Covid-19 em ala específica, que são fundamentais para a retaguarda na Região Metropolitana II.

O HRPC também ofertará cirurgias de alta complexidade e atuará em Oncologia e Ortopedia. Ao todo, sua capacidade será de 650 internações hospitalares mensais, 5 mil diagnósticos e 11 mil consultas nas duas especialidades, atendendo pacientes de Castanhal e de municípios da região Nordeste.

Rômulo Rodovalho informou que o atendimento oncológico será completo, incluindo radioterapia e quimioterapia. “Nossa expectativa é que o Hospital atenda a um número considerável de pacientes de câncer, que não vão mais precisar se deslocar até Belém para fazer esse tipo de tratamento", adiantou o secretário, anunciando ainda que está em andamento a licitação para compra dos equipamentos necessários para a assistência aos pacientes com câncer.

Ainda segundo o secretário, há planos para repactuação de metas entre a Sespa e organização social que gerencia o HRPC. “Continuamos investindo na descentralização dos serviços de média e alta complexidade no Pará. Nesse caso, nossa finalidade é facilitar o acesso dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) das regiões Metropolitana I e II, e também da Região de Integração Rio Caetés, disponibilizando serviços cada vez mais perto de onde moram”, disse o titular.

Pandemia

Para atender exclusivamente casos de Covid-19, o governo do Estado antecipou a entrega do Hospital Regional de Castanhal para o dia 3 de junho de 2020. Durante os quatro meses em que funcionou exclusivamente para estes casos, o Hospital atendeu 256 pessoas, oriundas dos 49 municípios da região Nordeste.

A proposta do governo do Estado era reabrir o HRPC em 2021, já com o perfil para o qual foi construído, que é ter 160 leitos e ser referência em Oncologia e Traumatologia. No entanto, com o recrudescimento da Covid-19 no início deste ano, o Hospital voltou, no dia 26 de fevereiro de 2021, a funcionar exclusivamente para o atendimento de pacientes com a Covid-19.

Até o último dia 24 de novembro, o HRPC estava com 31 pacientes internados, sendo 19 em leitos de UTI. No total, 1.602 pacientes já foram atendidos na unidade hospitalar, 1.140 receberam alta médica, 16 foram transferidos e 415 faleceram.