Hospital Materno Infantil de Barcarena é referência no atendimento a bebês e gestantes de alto risco

Após um mês e 22 dias de internação no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, a auxiliar de logística Luana Silva e o filho Luiz Miguel receberam alta hospitalar na sexta-feira (30). Prematuro de 29 semanas, pesando 1.430 kg, o recém-nascido tratou, nesse período, intercorrências resultantes de asfixia perinatal.

“Desde o início, houve muito cuidado com meu bebê e comigo, a equipe toda é muito atenciosa e acolhedora, dando todo o suporte que precisávamos nesse momento tão delicado. O atendimento humanizado fazia eu confiar ainda mais que tudo daria certo, e ele sairia bem do hospital. Em cada cuidado, eu via que meu bebê ia melhorando e reagindo bem, e isso fazia eu ficar mais esperançosa a cada dia, então só tenho gratidão a toda a equipe do Materno-Infantil de Barcarena”, conta.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena é referência no atendimento de alto risco a gestantes, parturientes e recém-nascidos oriundos de 11 municípios do Baixo Tocantins, possibilitando o acesso a serviços de alta complexidade para pacientes que antes precisavam se deslocar até Belém ou para outros municípios da Região Metropolitana. A unidade é estratégica para o Governo do Estado para a redução da mortalidade materna e infantil.

A diretora-geral do Hospital Materno-Infantil de Barcarena, Poliana Rodrigues, ressalta que a unidade desenvolve um trabalho contínuo para garantir um atendimento seguro, acolhedor e humanizado aos pacientes. Além de adotar práticas baseadas no cuidado centrado na mulher e na família, oferece acompanhamento desde o pré-natal até o pós-parto.

“A maternidade incentiva o parto normal sempre que possível, respeitando as escolhas da mulher e proporcionando um ambiente tranquilo, com presença de acompanhante, métodos não farmacológicos de alívio da dor e estímulo ao contato pele a pele logo após o nascimento. Contamos com uma equipe multiprofissional preparada e ações de incentivo ao aleitamento materno, com salas de acolhimento e escuta ativa. Reforçamos o compromisso com a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê, fortalecendo os vínculos familiares desde os primeiros momentos de vida”, destaca a diretora.