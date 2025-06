Hospital Abelardo Santos fortalece ações de incentivo ao aleitamento materno

Com base no trabalho já realizado em prol da mulher, com ênfase na humanização e atenção especial ao aleitamento materno, a maior unidade de saúde pública do Governo do Pará e uma das mais importantes da região Norte do país, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, distrito de Belém, está fortalecendo suas iniciativas para obter o selo “Hospital Amigo da Criança”, conhecido pela sigla IHAC.

O selo é um reconhecimento importante para as unidades hospitalares que o conquistam, pois atesta o compromisso do hospital com a qualidade do atendimento, o acolhimento às mães e bebês, e a adoção dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Embora o hospital já tenha esse compromisso incorporado à sua cultura institucional, é essencial reforçar essas diretrizes por meio de capacitações, atividades educativas e ações interativas, para que todos estejam alinhados ao processo. O selo da IHAC, como é conhecido, vai destacar ainda mais o que já vem sendo desenvolvido por nós”, afirmou a diretora-geral do HRAS, Ednise Amaral.

Etapas

O HRAS já cumpre todos os critérios, incluindo o atendimento aos 10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, a conformidade com a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL) — conforme estabelecido pela Lei nº 11.265/2006 e regulamentado pelo Decreto nº 9.579/2018 —, e a implementação do Cuidado Amigo da Mulher (CAM).

Ednise Amaral acrescenta: “Neste mês de junho, realizaremos a primeira etapa de avaliação, conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará, a Sespa. A partir dessa análise, poderemos ser encaminhados para a avaliação final do Ministério da Saúde. Todos estão engajados, sempre com o objetivo de promover melhorias para os nossos usuários, que é o nosso compromisso focal”, explica a gestora.

Semana de Enfermagem

Entre os dias 27 e 30 de maio, o Hospital Abelardo Santos realizou a 4ª Semana de Enfermagem, com o tema “Compromisso com a Vida, o Aleitamento e a Humanização – IHAC Ação”. Durante a programação, os profissionais de saúde participaram de palestras e vivências imersivas, com estações temáticas que reforçaram os princípios da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC).

Após o treinamento, a equipe de enfermagem foi convidada a percorrer as estações, cada uma abordando duas metas da IHAC. Nessas etapas, foram propostas atividades como perguntas e respostas, quebra-cabeças e dinâmicas interativas. Ao final do circuito, os envolvidos recebiam o selo simbólico “Eu Sou Amigo da Criança”, certificando o alinhamento do profissional com os objetivos da iniciativa.

Parte da programação foi organizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HRAS, sob a coordenação de Jamilly Silva. “Também tivemos momentos de cuidado com quem cuida, como o SPA oferecido aos participantes, além do karaokê. Tudo isso contribui para um ambiente de trabalho mais humano, acolhedor e feliz — e isso se reflete diretamente na ponta, no cuidado aos nossos pacientes”.

Sobre o resultado, o gerente assistencial, Adriano Furtado, garantiu que foi satisfatório. “Ver a equipe engajada no processo e, principalmente, assertiva em todos os questionamentos da IHAC é muito importante. Isso demonstra que nossos pacientes estão recebendo um cuidado de excelência, baseado nos compromissos nacionais e internacionais com a qualidade e a humanização”, concluiu.

Perfil

Somente nos primeiros quatro meses de 2025, o complexo obstétrico do HRAS realizou 1.660 partos, sendo 727 normais e 933 cesarianas. Em 2024, o hospital ultrapassou a marca de 5 mil partos. A unidade funciona 24 horas por dia, com cinco salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto), uma delas equipada com banheira para partos na água, além de contar com equipe multidisciplinar altamente capacitada.

A unidade é referência no atendimento à mulher e à criança, com destaque para quatro frentes pediátricas: pronto-socorro, cirurgia, internação clínica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além do acolhimento nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn). A estrutura conta, ainda, com 20 leitos de UTI e 10 de UCI neonatal, além de mais 10 leitos destinados ao método canguru.