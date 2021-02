Hospital de Campanha de Santarém deve começar a operar na semana que vem

Técnicos do Governo do Estado vistoriaram neste sábado (13) a Escola Estadual Maria Uchoa Martins, onde irá funcionar o Hospital de Campanha de Santarém. A previsão é que o prédio seja entregue na próxima semana.

Na visita, profissionais do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), do Centro Regional de Governo e da Organização Social (OS) que vai administrar o espaço percorreram os espaços que serão utilizados, deram orientações e pontuaram o que ainda precisa ser feito.

Com a montagem adiantada, o Corpo de Bombeiro repassou orientações e pontuou que na próxima segunda-feira (15), se todas elas forem acatadas, já será emitido o documento com a liberação para que o Hospital possa funcionar.

“Já estamos acompanhando o trabalho aqui há algumas semanas, dando orientações e fiscalizando a área. Hoje, reforçamos as orientações, para que possamos adequar a escola para o funcionamento do hospital. Todas as orientações foram repassadas e devem ser concluídas na segunda. Caso isso aconteça, nossa equipe volta aqui para uma nova vistoria, para avaliar e liberar a entrega do Hospital pronto para ser utilizado”, explicou o comandante do 4º GBM, tenente coronel Francisco Júnior.

Estrutura

O Hospital de Campanha, com 60 leitos, está sendo montado na Escola Estadual Maria Uchoa Martins, no bairro Floresta, a 800 metros do Hospital Regional do Baixo Amazonas. A abertura da nova unidade temporária é mais uma estratégia para desafogar a ocupação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que já virou um hospital exclusivo para atendimento de casos de covid-19 no município e está com fluxo intenso de pacientes.

A unidade temporária irá contar com seis enfermarias, com sete leitos cada; uma enfermaria com 16 leitos; uma sala de estabilização, com 4 leitos; posto de enfermagem; farmácia; almoxarifado; estar médico e de enfermagem; coordenação de enfermagem; uma sala do Núcleo de Interno de Regulação; necrotério; sala de paramentação; área de alimentação e administrativo. Equipamentos, medicamentos e oxigênio são providenciados para o hospital de campanha.