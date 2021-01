Homens incendiam duas viaturas no pátio da Delegacia da Polícia Civil, em Barcarena

A Polícia Civil do Pará realiza diligências para capturar os responsáveis pelos incêndios de duas viaturas da instituição.

Ainda segundo a Polícia Civil, os veículos estavam estacionadas no pátio da delegacia de polícia de Vila dos Cabanos, cidade de Barcarena, na região do Baixo Tocantins do Estado. Eram dois veículos e apresentaram perda total.

A queima das viaturas aconteceu por volta de 2h30 da madrugada deste sábado (16). A Polícia Civil informa que o prédio da Delegacia de Polícia não foi atingido.

Diligências já estão sendo realizadas na área para a captura do criminoso.