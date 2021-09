Homem foi golpeado com facão em briga de bar, em Itaituba

Na última sexta-feira (10) no Residencial Vale do Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará, um homem conhecido como "Eduardo" foi golpeado com um facão. Os moradores relatam que ele estava em um bar, dentro do residencial, quando a confusão iniciou. As informações são do Portal Debate Carajás e Portal Giro.

Segundo os presentes, Eduardo e alguns amigos próximos teriam forçado a dona do bar - que não foi identificada - a comprar um celular. No entanto, a proprietária teria se recusado, alegando que não comprava mercadorias, mas sim vendia bebidas e tira-gosto. A partir deste diálogo, a confusão teria começado.

O genro da proprietária do bar - que também não foi identificado - tentou apartar a discussão e teria levado alguns empurrões dos homens. Com um terçado ele partiu para cima dos rapazes e atingiu no rosto e mão direita Eduardo.

Diante da confusão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. De acordo com os relatos, o ferido teria sido levado em um carro particular para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde recebeu atendimento médico.