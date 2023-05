Homem é preso por suspeita de roubar investigador da Polícia Civil no bairro da Pedreira

Ricardo Miranda Rafael foi preso nesta segunda-feira (29), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, por suspeita de participação no assalto a um investigador da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), no dia 23 de março deste ano, na avenida Marquês de Herval, no bairro Pedreira, em Belém. Na época do crime, a vítima foi abordada por quatro indivíduos, que, sob posse de armas de fogo, o ameaçaram e exigiram que ele entregasse os seus pertences. No momento da abordagem, os criminosos encontraram seu revólver, que também foi levado pelos bandidos.

De acordo com o inquérito policial, durante as investigações foi descoberto que o veículo da marca Ford KA, utilizado pelos criminosos, era clonado e estava sendo utilizado por Ricardo em um aplicativo de mobilidade urbana. O suspeito foi preso em flagrante pela adulteração do sinal identificador do automóvel, roubado no dia 30 de outubro de 2021, segundo informou a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA/DRCO).

VEJA MAIS

As investigações da DRFVA/DRCO indicam ainda que o veículo roubado, possivelmente, estava sendo utilizado em outros assaltos na Região Metropolitana de Belém (RMB), conforme diversas imagens obtidas dos locais de crime.

De acordo com a Polícia Civil, as ações seguem para identificar outras pessoas envolvidas no crime, bem como para elucidar sua efetiva participação em diversos outros crimes de roubo em que foi utilizado como instrumento o veículo com as placas clonadas.