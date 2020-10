Pará tem o primeiro caso de prisão em flagrante por maus tratos a animais

Pela primeira vez no Pará uma pessoa foi presa em flagrante por maus tratos de animais. Ismael Lisboa de Souza, morador da Vila dos Cabanos, em Barcarena, foi preso na tarde desta quarta-feira, 14, após denúncia feita por populares que residem na comunidade Nossa Senhora de Fátima pelas redes sociais e de um aplicativo disponibilizado pelo sistema de segurança pública estadual.

Ismael é acusado de deixar dois cães que estavam sob seus cuidados acorrentados todo o tempo, sob sol e chuva, sem água e sem alimentacao. Segundo vizinhos, além de passarem privações os animais ainda eram agredidos. Uma equipe da Polícia Civil foi enviada para o endereço fornecido na denúncia e constatou a situação de maus tratos. Os cães foram resgatados, assim como três pássaros, também em estado precário.

O abrigo de animais Au Family divulgou um vídeo sobre o caso. Veja:

O criminoso foi preso e autuado em flagrante nos termos do art. 32, parágrafo 1ºA da Lei 9.605/98, com a alteração dada pela lei 14.064/2020 e art. 29 do mesmo diploma legal", informou a Polícia. Ismael Lisboa de Souza aguarda, agora, por decisão judicial. Os animais estão sob os cuidados de Associação Protetora dos Animais em Vila dos cabanos.