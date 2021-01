Homem comemora morte de paraenses: 'Vêm de outro lugar para roubar nossos empregos'

Um homem causou revolta nas redes sociais ao fazer comentários xenofóbicos, racistas, preconceituosos e até comemorar o acidente com um ônibus de turismo que partiu de Ananindeua (PA) rumo a São José (SC), e deixou 19 vítimas fatais nessa segunda-feira (25). O caso ganhou repercussão e a Polícia Civil de Santa Catarina está investigando as postagens. O perfil foi desativado das redes sociais.

O homem, identificado como Giuliano Esposto, é, de acordo com um portal de Curitiba, morador de Santa Catarina. Nas redes sociais, ele diz morar em São Paulo. Entre os comentários, ele chegou a dizer que ficou feliz com a tragédia, desejou que todos os passageiros tivessem morrido, que paraenses “vem de outro lugar para roubar emprego de catarinenses” e se referiu aos moradores do Estado como “nariz de batata”.

(Reprodução/Redes Sociais)

(Reprodução/Redes Sociais)