Hemopa e projeto social 'Dia Feliz' realizam ações de doação de sangue no Pará

A cada doação de sangue, uma bolsa gerada pode salvar até 4 vidas. Isso acontece porque os componentes do sangue: plaqueta, plasma e hemácias são separados e utilizados de acordo com as demandas dos hospitais para atender os pacientes. Para incentivar as doações, não só em Belém, mas demais cidades do Pará, o projeto social "Dia Feliz” promove de terça-feira (12) a quinta-feira (14) o "Dia Feliz no Hemopa" para captar doadores de sangue.

Nesta terça (12) a doação ocorre somente em Belém, na sede da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) na travessa Serzedelo Correa, esquina com a rua dos Caripunas, Batista Campos. Nos dias 13 e 14, além de Belém, Ananindeua, Castanhal, Capanema e Marabá participam da ação. Ao chegar nas unidade, é só informar o código para doação: 1075.

A campanha é organizada há oito anos e foi criada pelo grupo e também pelo padrinho da ação, o humorista Epaminondas Gustavo, que faleceu em decorrência da covid-19. Ainda esse ano a proposta é que a campanha aconteça em todos os 28 municípios onde o projeto atua.

Uma programação especial está sendo preparada pelos organizadores para que o maior número possível de pessoas sejam alcançadas. Na ação do dia 13, na Faculdade Estácio, em Ananindeua, quem for doar sangue ainda poderá aproveitar na ação os serviços de saúde e beleza: design de sobrancelha, massoterapia, limpeza de pele, testes rápidos. Além de brinquedoteca e serviços de cidadania em geral.

Confira os locais da campanha de doação de sangue:

Dia 12/04

Hemopa Belém (sede) na travessa Serzedelo Correa, esquina com a rua dos Caripunas, Batista Campos

Dias 13/04 e 14/04

Hemopa Belém (sede) na travessa Serzedelo Correa, esquina com a rua dos Caripunas, Batista Campos

Faculdade Estácio Ananindeua (shopping): Rodovia BR 316, 4500. Sala 114, piso L1.

Hemopa Shopping: travessa Padreu Eutíquio, 2109.

Hemopa Shopping: rodovia BR 316 Km 1.

Hemopa Capanema: Rodovia BR 308, Km 0, s/n

Hemopa Marabá: rodovia transamazônica, quadra 12, s/n

Hemopa Castanhal: alameda Rita de Cássia, conjunto Maria Alice B2 e B3

Código para doação: 1075

(Com informações do projeto Dia Feliz)