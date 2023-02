Helder Barbalho anuncia mais 4 nomes que irão compor o novo mandato; veja quem são

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou, na tarde deste sábado (4), outros quatro nomes que irão compor o secretariado de seu segundo mandato, que teve início no primeiro dia do ano. O chefe do executivo estadual já havia anunciado 47 integrantes da equipe do novo governo. Entre os novos nomes anunciados na conta do governador no Twitter, estão ex-secretários do primeiro mandato que assumem novas funções.

Para a presidência da Fundação Cultural do Pará (FCP), o governador escolheu Thiago Miranda (MDB), filho do prefeito de Marabá, Tião Miranda (PSD), que é o quarto suplente emedebista para deputado estadual. Além de Thiago, que também é ex-secretário de Esporte de Marabá, Helder anunciou o nome de Wagne Machado (MDB) para a Secretaria das Cidades e Integração Regional. O ex-presidente da Federação dos Municípios do Pará foi candidato a deputado federal nas eleições de 2022, em dobradinha com Miranda, ficando como suplente. No mesmo anúncio, o chefe do executivo estadual comunicou as escolhas de Heloisa Guimarães para o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) e de Carlos Alberto Jr. para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

Outros nomes

Com o anúncio, chega a 51 o número de membros do governo estadual já anunciados por Helder Barbalho para o segundo mandato.

Confira abaixo quais são os outros nomes já divulgados pelo o governador: