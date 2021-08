Habilitação dos aprovados na 2ª chamada do processo seletivo da Ufopa termina nesta terça

Estudantes aprovados na segunda chamada do Processo Seletivo Regular 2021 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) devem realizar o envio de documentos exigidos no edital até esta terça-feira (24). O envio é feito exclusivamente pela Internet, por meio da plataforma de habilitação do PSR. Os documentos enviados devem comprovar os dados declarados no ato da inscrição.

Para ter acesso a plataforma de envio, o candidato deve acessar a plataforma da inscrição, inserir o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a senha utilizada no momento da inscrição no PSR Ufopa. É necessário incluir toda a documentação pessoal e também a dos familiares dentro do prazo estipulado. Todos os documentos necessários estão descritos nos Anexos do Edital de abertura do processo seletivo.

Candidatos que são do grupo de cotas e precisam comprovar a renda devem listar todos os membros da família que moram na mesma casa que ele, incluindo o próprio candidato. Cada membro familiar deve ter documento comprovando a renda de cada um, de acordo com a tipologia que consta no edital de convocação. Só após esse processo o candidato encerra a habilitação.

Para aqueles que constam no cadastro reserva o processo é o mesmo. É necessário apresentar a documentação na habilitação, junto com os demais candidatos. Se o candidato do cadastro de reserva for deferido, preencherá a vaga remanescente depois de esgotado o recurso, nos casos de não apresentação de documentos, indeferimento do candidato classificado dentro do número de vagas ou desistência de vaga de candidato deferido.

“Muito cuidado na hora de submeter os documentos na plataforma para não colocar nenhum documento em local errado. Todos os documentos devem ser preenchidos de acordo com que a plataforma apontar e após finalizar a entrega não é mais possível editar nem fazer reenvio de outra forma”, ressalta Daiane Taffarel, Diretora de Registro Acadêmico da Ufopa.

