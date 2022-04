Grupo Liberal: Núcleo de Entretenimento e Produção traz conteúdos regionais e oportunidades de negócios

“Vamos contar juntos?”. Esse é o convite que o Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP), da TV Liberal, do Grupo Liberal, faz ao mercado publicitário e ao público telespectador e internautas em geral a partir do seu lançamento à noite desta terça-feira (5), na sede da emissora. A proposta é contar histórias e abordar os múltiplos talentos dos paraenses por meio de programas audiovisuais regionais sobre a cultura, gastronomia, esportes, turismo, economia e outros campos sociais da realidade do Pará, de forma a valorizar a identidade paraense e ao mesmo tempo oportunizar negócios para produtos e marcas, contribuindo, inclusive, para a geração de empregos e renda.

A apresentação do NEP chega em boa hora: a retomada das atividades de produção em alta escala após o pique da pandemia da covid-19 e, em especial, no ano em que transcorre o centenário de nascimento do jornalista Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal.

Como explicou o diretor de Marketing da Rede Liberal, Rodrigo Vieira, o evento “Vem Aqui 2022”, para lançamento dessa unidade de negócio, teve como proposta o acesso do público até a TV Liberal para conhecer as novidades da programação Globo/TV Liberal e as oportunidades comerciais, abrangendo novos formatos para agências, para o mercado anunciante em geral. No “Vem Aqui 2022”, foi apresentada a nova marca do Troféu Romulo Maiorana, em funcionamento desde 1993, cujo projeto deste ano começa já em abril.

Foram apresentadas as novidades da Rede Globo para abril e maio e as novas ferramentas de relacionamento da TV Liberal com o mercado anunciante - o perfil de negócios (@negociostvliberal) e o Café Digital (encontro presenciais e virtuais de profissionais da emissora e de agências de comunicação), depois da e-news mensal #TVLiberalCompartilha e do site de negócios (negociostvliberal.com.br).

NEP

A chegada do Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP) foi saudada pelo diretor de Eventos da Rede Globo, Amauri Soares. Em mensagem ao público paraense, Amauri destacou a contribuição da TV Liberal para a trajetória da Rede Globo, levando o sinal da Globo para os paraenses, como uma parceira de negócios. E essa parceria será ampliada, agora, com a entrada em funcionamento do NEP envolvendo conteúdo regional. “O NEP entrega ao mercado o melhor da nossa parceria”, enfatizou.

Com cinco ilhas de edição e um conjunto de equipamentos modernos, o NEP surge com a missão de criar e realizar ações, programas e projetos de entretenimento audiovisual para a TV Liberal e suas plataformas digitais, demais veículos do Grupo Liberal e para o mercado paraense. Serão produzidos programas optativos da grade da Globo, ou seja, programas de entretenimento além dos telejornais e outras atrações na emissora.

Linguagens

Para o superintendente da TV Liberal, Fernando Nascimento, o NEP, como nova unidade de negócios do Grupo Liberal, vem enriquecer a grade de programação da Globo com conteúdo regional e possibilitará linguagens comerciais diferenciadas, integrando produtos e marcas com os conteúdos exibidos. “O investidor local vai poder fortalecer a sua marca por meio dessas novas possibilidades”, observou. A TV Liberal é líder de mercado em todos os horários da programação no Pará. O programa “É do Pará”, sai do Jornalismo para o NEP, ganhando em flexibilidade de conteúdos e de integração de marcas com o que é veiculado.

Não somente a programação televisiva, mas o Estado como um todo cresce com a proposta do NEP, na avaliação do diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães, pelo fato de que ocupará espaços na programação com entretenimento de qualidade. São encaminhados projetos de abrangência estadual, com forte apelo comercial, “e com uma conexão muito forte da marca do Estado do Pará com aquele anunciante que tiver o interesse de estar associado a esta marca”. “São produtos com um apelo regional que a gente não conhece aqui, no Estado, em todas as áreas”, pontuou Elton, salientando que o Estado tem potencialidades no esporte, com Clube do Remo e Paysandu, entre outros clubes; agronegócios, turismo, mineração, arte e cultura. Elton Magalhães integra o grupo gestor do NEP.

Relacionamento

João Augusto Rodrigues, gestor do Grupo Líder, destacou ser motivo de alegria para a empresa ver o desenvolvimento “desse novo tempo para o Grupo Liberal com a introdução do NEP, que vai fortalecer cada vez mais o relacionamento das nossas empresas”. “É uma data também importante porque se relaciona aos 100 anos do jornalista Romulo Maiorana, e o Grupo Líder, através do Castanheira Shopping Center, no seu evento “Viva Belém em que comemorou os 200 anos da Imprensa Paraense, deu destaque também à figura do jornalista Romulo Maiorana; então, é uma feliz coincidência que nessa data se inaugure também esse belo espaço, essa nova proposta da TV Liberal”, arrematou.

Rita Vieira, gerente geral do Castanheira Shopping, afirmou que “esse é um projeto que tem tudo a ver com a nossa cidade, são novos horizontes que a nossa empresa pode estar usufruindo, vai ser um grande sucesso”. Osvaldo Mendes, da Mendes Comunicação, considerou muito boas as instalações do NEP, com equipamentos de ponta. “É mais uma opção que abre nessa área de produção audiovisual”, observou, acrescentando que o público vai gostar da novidade que “aumenta o volume de produções locais”. Wilson Portela, diretor da Gil Comunicação, afirmou que “é sempre interessante quando surge uma novidade no mercado; é um lançamento que já estava sendo esperado, e, graças a Deus, a TV Liberal tomou a iniciativa e colocou agora no mercado para todos”. Ele acrescentou que as perspectivas são de bons negócios a partir do NEP.

Orly Bezerra, diretor da Griffo Comunicação, ressaltou que a TV Liberal surgiu há quase 46 anos com a proposta de comunicação para a integração do Estado e divulgar a cultura paraense em suas várias faces. “Agora, com o NEP, eu acredito que essa produção ainda vai ser maior, é um país chamado Pará sendo visto pelos paraenses”, assinalou. A diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana, salientou que o NEP possibilita a comunicação de forma mais assertiva, “O NEP vai poder oferecer para as marcas a possibilidade de fazer projetos diferenciados, trabalhando muito com vídeo, que é o que mais performa hoje no Brasil”.

Rosângela Maiorana e Fernando Nascimento expõem a proposta do NEP (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Centenário de Romulo Maiorana será em outubro

Ao se pronunciar, ao lado dos irmãos Ronaldo Maiorana, presidente executivo do Grupo Liberal, e de Ângela Maiorana, diretora da TV Liberal, a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana destacou que na seleção de material da linha do tempo dos 45 anos da TV, ela releu o discurso do pai, Romulo Maiorana, ao inaugurar a emissora em 27 de abril de 1976. “Sua alma de empreendedor e a paixão pelo Pará estavam por inteiro naquele texto, onde ele expressa a alegria de entregar um instrumento para difundir e valorizar a cultura local, ajudando a romper o isolamento histórico da nossa região. Há 45 anos, Romulo Maiorana falou com a certeza que continua sendo a marca de nossas ações: é preciso se reinventar; responder às crises, mais do que nunca, com ousadia e confiança, investindo num trabalho que sempre teve a melhor resposta dos ouvintes, leitores, telespectadores, internautas, numa linha de evolução garantida pela fidelidade e apoio dos nossos parceiros de mercado, dos nossos colaboradores e de nossos amigos”, afirmou Rosângela Maiorana.

Ela revelou, então, que em outubro será celebrado o centenário de nascimento de Romulo Maiorana. Na pesquisa que fez em Recife (PE) para criar um memorial em homenagem ao pai, Rosângela Maiorana encontrou a casa do escritor Ariano Suassuna, autor da frase: “O sonho é que leva a gente pra frente. Se formos seguir apenas a razão, fica-se aquietado, acomodado”. “Exatamente assim, acredito eu, pensava e agia meu pai. Portanto, e seguindo seu exemplo, é que continuamos sonhando e realizando o que tiver ao nosso alcance para o fortalecimento e crescimento da indústria da comunicação nesse estado que ele tanto amava”, concluiu.

Para Ronaldo Maiorana, o NEP contribuirá com a comunicação focada em conteúdos regionais, de forma integrada aos veículos do Grupo Liberal, sempre com a finalidade de levar produtos de qualidade para a população. Ângela Maiorana saudou a concretização do NEP, projeto que vinha sendo formatado para marcar uma nova etapa na TV Liberal.













