Grupamento Aéreo faz transporte de mais de 15 mil vacinas para o interior do Pará

Mais de 15 mil vacinas estão sendo transportadas, na manhã desta sexta-feira (13), para a distribuição no interior do Pará. O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), iniciou mais uma operação de logística aérea para o deslocamento de 15.040 imunizantes contra a covid-19. A ação faz parte de uma parceria com a Secretaria de Estado e Saúde Pública do Pará (Sespa).

Na ação, está sendo utilizado um helicóptero que fará a rota para os municípios de Chaves e Afuá, na Ilha do Marajó, onde serão entregues 5.380 doses das vacinas e um avião, que levará 9.660 doses até a cidade de Cametá. A operação conta com apoio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu). A logística é planejada para que as vacinas possam chegar com segurança à população que mora nos locais mais distantes da capital, de forma rápida e com garantia vacinal para todos.