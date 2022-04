Grávida de oito meses morre após ser atropelada ao tentar atravessar rodovia em Santarém

Uma mulher grávida de 8 meses morreu na UTI do Hospital Municipal de Santarém depois de ter sido atropelada por uma motocicleta no final da manhã desta quinta-feira (31). O bebê que ela esperava também não resistiu e ficou sem os sinais vitais ainda no local do acidente. A mulher, identificada como Claires Figueira, foi tentar atravessar a Rodovia Fernando Guilhon, junto com o filho de 6 anos, quando tudo aconteceu. A criança já recebeu alta médica.

A grávida chegou no Hospital Municipal com quadro grave, foi atendida na estabilização e em seguida levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde morreu no final da noite de ontem.

Segundo informações de populares que passavam pelo local no momento do acidente, mãe e filho aguardavam no meio fio para atravessar a rodovia quando foram atingidos pela motocicleta, que seguia sentido centro-bairro. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado para a outra pista da rodovia.

Claires estava grávida de oito meses e a previsão de nascimento da criança era para a próxima semana. O outro filho que também foi vítima de atropelamento teve escoriações leves e já recebeu alta médica.

O condutor da moto teve traumatismo de crânio encefálico (TCE) e segue interbado no hospital municipal. As causas do acidente ainda são desconhecidas.