Grande Belém: veja como será a vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26), a grande Belém segue imunizando crianças contra a covid-19. A vacinação pediátrica segue com aplicação da primeira dose com a vacina Coronavac, de 9h às 17h. Pais e responsáveis podem levar as crianças de 6 a 11 anos de idade (nascidas entre os anos de 2010 a 2015) a qualquer um dos 18 pontos de imunização espalhados pela capital e distritos. O atendimento para as demais faixas etárias ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde e Centros de Referência da Assistência Social (Cras)

Documentos necessários:

Os menores de idade devem ser acompanhados pelo responsável, que deverá apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos devem ser apresentados. No ponto de vacinação está disponível o termo de responsabilidade para vacinação contra a covid-19, que deve ser assinado pelo responsável da criança.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) destaca mudança em um dos pontos de vacinação pediátrica. No lugar do posto que funcionava no Mangueirinho, o atendimento ocorre agora no Parque Shopping, abrangendo a mesma região. A partir desta quarta, a Universidade da Amazônia (Unama), no Umarizal, passa a ser local de imunização.

Pontos de vacinação exclusivos para atendimento de crianças (adolescentes e adultos não serão atendidos nesses pontos nos dias exclusivos para atendimento de crianças de 6 a 11 anos):

1. Shopping Boulevard - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; 2. Cassazum. Travessa Perebebuí, 2.042, Pedreira;

3. CCBS-Uepa. Avenida Almirante Barroso, esquina Travessa Perebebuí;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, 1.289, Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos, 1.313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1.110, Ponta Grossa;

9. Icoaraci. Sest/ Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765, Águas Negras;

10. It Center. Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta;

11. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro. Rua Francelina Santos (Rua da Bateria), Farol;

12. Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estrada São Francisco, s/n, São Francisco;

13. Parque Shopping, hall de entrada. Avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde.

14. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

15. Unama. Avenida Alcindo Cacela, 287, Umarizal;

16. Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente (Uremia). Avenida Alcindo Cacela, 1.421, Umarizal;

17. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, 72, Reduto;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/ UFPA, campus Guamá). Avenida Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Região Metropolitana de Belém

Ananindeua

Em Ananindeua, a imunização contra a covid-19 abrange crianças e adultos. No caso da imunização infantil, crianças de 6 a 11 anos completos que não sejam imunossuprimidas poderão se imunizar. A vacina está disponível em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 08h às 13h.

Imunização infantil

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a vacina anticovid Coronavac/Butantan deve ser administrada em crianças que tenham intervalo mínimo de 15 dias após a aplicação de outras vacinas que compõem o calendário infantil.

Documentos necessários: No ato da vacinação os pais ou responsáveis deverão ter em mãos Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF, RG da criança, RG do responsável e comprovante de residência.

24 Unidades Básicas de Saúde (Disponíveis para imunização pediátrica e outras faixas etárias) UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una / UBS Jardim Nova Vida e UBS Águas Lindas.

Marituba

No município de Marituba a imunização se destina a crianças e adultos acima dos 12 anos e também na faixa de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade. A vacina para as crianças de 5 a 11 anos está sendo ofertada das 8h às 22h, no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR-316, Km 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. No ato da vacinação, é necessário que a criança esteja acompanhada de um representante legal munido de documentação.

Documentos Necessários:

RG; CPF; Cartão SUS; Comprovante de residência no município

Imunização para outras faixas etárias: A primeira dose está disponível para pessoas a partir dos 12 anos, a segunda dose para aqueles que receberam a primeira aplicação até o dia 27 de dezembro, e a terceira dose para pessoas a partir dos 18 anos que já tenham recebido a 2ª dose há quatro meses. Já para os imunossuprimidos, a vacinação com a terceira está disponível para quem recebeu a segunda dose há 28 dias. Vale ressaltar que é necessária a dose de reforço (4ª dose) para esse grupo quatro meses após a terceira aplicação.

Documentos necessários:

RG; CPF; Comprovante de residência; Carteirinha de vacinação.

Pontos e horários de vacinação:

- Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – BR-316, Km 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba, das 8h às 22h

- USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel) das 13h às 16h

- UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville) das 7h às 16h

- USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista) das 13h às 16h

- USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) das 9h às 15h30

- USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) das 13h às 16h

- UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz) das 8h às 16h

- USF União (Rua São Francisco, s/n. Bairro União) das 13h às 16h

- USF Manoel Paiva (TV. Oitava, QD. 08, nº 13 – Agrovila São Pedro) das 10h às 16h

Santa Izabel

O município de Santa Izabel retoma a imunização infantil contra a covid-19. Desta vez, além das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, haverá a vacinação de crianças de 10 a 11 anos sem comorbidades. A imunização para esse público ocorre na Escola Municipal Silvio Nascimento, das 8 às 16h. As crianças devem comparecer ao local na presença dos pais ou responsáveis munidos de seu documento de identificação.

Os documentos necessários para a imunização infantil são:

Certidão de Nascimento, CPF, Cartão, SUS e Comprovante de Residência.

Além da vacinação infantil, o município segue com a programação fixa de vacinação para pessoas a partir de 12 anos, com primeira, segunda ou terceira dose. A imunização para as outras faixas etárias segue de 8 às 12h, na área urbana nas unidades de Bairro Novo, Conjunto Kató e JD. das Garças; na zona rural, nas unidades de Americano I e II, Tacajós e Ferreira Pena. A segunda dose da Pfizer, Coronavac e AstraZeneca é destinada a todos os que estão no período. A terceira dose (reforço) é aplicada em maiores de 18 anos com quatro meses da segunda dose.

A segunda dose da Janssen é aplicada às sextas, pela manhã, somente no Jardim das Acácias. Veja quais são os documentos necessários para a primeira dose RG; CPF ou Cartão SUS; Comprovante de residência. A primeira dose é aplicada em quem possui 12 anos de idade a mais.

Confira os documentos necessários para a segunda e terceira dose:

RG; CPF ou Cartão SUS; Cartão de vacinação.

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara do Pará o calendário vacinal ocorre para pessoas com idade acima dos 12 anos. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, de 8h30 às 12h. De acordo com o calendário divulgado nesta semana, a imunização infantil ocorre somente às segundas, podendo ocorrer mudanças ao longo da semana.

Recebem a primeira e a segunda dose da Pfizer as pessoas acima de 12 anos; a terceira dose da Pfizer, é disponibilizada para pessoas acima de 18 anos de idade, de acordo com a data da segunda dose; e a segunda dose da Coronavac para as pessoas acima de 18 anos.

Documentos necessários:

RG, CPF ou cartão do Sus, Comprovante de residência (no caso da primeira dose) e Cartão de vacinação (para receber as demais doses).