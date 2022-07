Grande Belém e Marajó estão sob alerta de chuvas intensas até esta quarta (13/07); entenda

A Região Metropolitana de Belém, a região do Marajó e outros municípios do nordeste do Pará estão sob risco de chuvas intensas, que podem ocorrer até as 10h desta quarta-feira (13). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que publicou, nesta terça (12), um alerta amarelo. É o terceiro nível das previsões climáticas, ficando depois do laranja (risco médio) e do vermelho (alto risco). A recomendação é de monitoramento e cautela.

"Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário", diz o informe do Inmet sobre o alerta amarelo. O aviso não necessariamente diz que vai haver chuvas intensas, mas aponta um risco potencial. O alerta é válido até as 10h desta quarta-feira.

Já para o sul do Pará, o risco é de baixa umidade e que pode afetar a saúde da população. A recomendação é se manter hidratado. A combinação do calor de verão com baixa umidade pode provocar desconfortos que demandam atenção para evitar insolação, sobretudo para quem trabalha de forma mais exposta. O tempo seco também é potencial risco para incêndios florestais.