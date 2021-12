Governo vai assinar termo para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Viseu

O governador Helder Barbalho vai assinar uma Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de ampliação da rede de abastecimento do Sistema de Água de Viseu, no nordeste paraense. O ato ocorreu neste domingo (26), a partir das 10h. A iniciativa visa garantir melhorias no abastecimento, a fim de beneficiar 35 mil habitantes do município. O projeto, que será executado pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), conta com investimentos de R$ 4,6 milhões.

As obras incluem a perfuração de 10 poços tubulares, com profundidade de 20 metros cada, que produzirão uma vazão total de 180 m³/h; implantação de uma adutora de água bruta, com extensão total de 1.970 metros, que levará água até a Estação de Tratamento de Água; construção de duas torres de carga, com estrutura em concreto armado, volume de 10 m³ e diâmetro de 2,06 m, que vai pressurizar a água até a cisterna de 20 m³ a ser construída, e a construção de uma cisterna em concreto armado, com volume total de 20³ para armazenamento da água, a ser lançada pela adutora até a Estação de Tratamento de Água.

A obra tem prazo de execução previsto para 12 meses, com a previsão de início em janeiro de 2022.