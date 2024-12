Governo investe em obras de macrodrenagem e pavimentação no bairro do Marco, em Belém

Investimentos estaduais em obras de macrodrenagem e pavimentação no bairro do Marco reforçam a relevância histórica e a memória do local para Belém. Um dos mais centrais e populosos da cidade, o bairro deve sua criação ao período da Belle Époque paraense, impulsionada pelo boom econômico do ciclo áureo da borracha. O objetivo, na época, era expandir a cidade em direção ao marco da primeira légua patrimonial da cidade, que representa a primeira área urbanizada da capital. Tal conquista foi demarcada pelo Monumento do Marco da Légua, que deu o nome ao bairro, localizado, até hoje, em frente ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (UEPA), na avenida Almirante Barroso.

O bairro do Marco, que também já foi entrada da capital, delimitada, na época, das ruas da Cidade Velha ao cruzamento da Almirante Barroso com a avenida Doutor Freitas, é foco de obras do programa “Asfalto Por Todo Pará”, que já executou mais de 7 km de pavimentação na área, e de obras de macrodrenagem nos canais da Vileta, União, Leal Martins e Timbó, que fazem parte das obras de requalificação da cidade para a prevenção de inundações e alagamentos.

“O ‘Asfalto por Todo Pará’ vem trazendo vários benefícios para a população paraense, valorizando o imóvel, melhorando o transporte, a mobilidade, facilitando as pessoas no seu ir e vir, mas, acima de tudo, dando dignidade. É assim no Marco e nos outros bairros de Belém. Já entramos em todas as 12 Regiões de Integração do Estado e vamos continuar com esse trabalho que, desde 2019, já está na quarta etapa", ressalta o titular da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ruy Cabral.

Ao relembrar a infância no bairro do Marco, a dona de casa Creuza Mattos, que mora, atualmente, na passagem Márcia Cristina, uma das contempladas com o novo asfalto, celebra a mobilidade e o melhor acesso ao local. “O bairro traz minhas memórias de brincadeira de roda, de amizades construídas nesse período e de um local de paz, que até hoje eu gosto muito de estar, por isso, fico tão feliz com os investimentos e os cuidados do Governo do Estado com o bairro. Agora temos melhor acesso, não enfrentamos mais as buraqueiras e vem trazendo mais qualidade de vida”, conta.

Moradora celebra a mobilidade e o melhor acesso ao local (Edivaldo Sodré / Agência Pará)

Canais

Entre as transformações na vida dos moradores do bairro, o autônomo Moisés Anjos, que mora há mais de 30 anos nas proximidades do canal União, cita a importância da macrodrenagem dos canais, obra muito aguardada pela população do bairro. “Com essa localização estratégica, o bairro do Marco tem acessos rápidos tanto para áreas mais centrais, quanto para as saídas da cidade e, com os investimentos estaduais nos canais, vem melhorando muito, sobretudo, a questão do saneamento da população. Chamo o canal de ‘nova Doca’ do Marco, porque está um espetáculo e creio que, com o avanço das obras, vai melhorar ainda mais”, finaliza.

As obras no Canal da Timbó já alcançam mais de 80% dos serviços executados (Edivaldo Sodré / Agência Pará)

As obras no Canal da Timbó já alcançam mais de 80% dos serviços executados. Com uma extensão de 263 metros, as intervenções estão sendo realizadas no trecho da Passagem Valdir Acatauassú Nunes até a Passagem José Leal Martins, e constitui mais um dos legados de obras da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, que acontecerá em novembro de 2025, em Belém.