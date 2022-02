Governo Federal reconhece situação de emergência em Óbidos, no Pará

Por meio da Portaria nº 406, de 17 de fevereiro de 2022, publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (18), o Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência em mais 25 cidades do País atingidas por chuvas intensas, enxurradas ou inundações, entre as quais o Município de Óbidos, no Oeste do Pará. Com a concessão do status, os municípios podem solicitar recursos do Ministério para atendimento à população afetada.

O MDR informa que a maioria dos municípios que obtiveram o reconhecimento da situação de emergência sofre as consequências provocadas por chuvas intensas. São eles: Condeúba, Itororó, Ituaçu, Planalto e Sítio da Mata, na Bahia; Biquinhas, Guimarânia, Ipanema, Jaguaraçu, Piranguçu e São Francisco de Paula, em Minas Gerais; Buriti Bravo e Vila Nova dos Martírios, no Maranhão; Ibatiba, no Espírito Santo; Itapirapuã, em Goiás; Óbidos, no Pará; Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro; Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte; Flora Rica, em São Paulo; e Formoso do Araguaia, em Tocantins.

As inundações, segundo o MDR, atingiram as cidades de Ibotirama, na Bahia; Aperibé, no Rio de Janeiro; e Pedro Afonso e Praia Norte, em Tocantins. E em Inconfidentes, em Minas Gerais, o reconhecimento de situação de emergência foi devido a enxurradas.

Recursos

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres podem solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

Como repassa o MDR, a solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir das informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

Confira a relação das cidades com reconhecimento da situação de emergência nesta sexta (18):

CHUVAS INTENSAS

Condeúba (Bahia) Itororó (Bahia) Ituaçu (Bahia) Planalto (Bahia) Sítio da Mata (Bahia) Ibatiba (Espírito Santo) Itapirapuã (Goiás) Buriti Bravo (Maranhão) Vila Nova dos Martírios (Maranhão) Biquinhas (Minas Gerais) Guimarânia (Minas Gerais) Ipanema (Minas Gerais) Jaguaraçu (Minas Gerais) Piranguçu (Minas Gerais) São Francisco de Paula (Minas Gerais) Óbidos (Pará) Paraíba do Sul (Rio de Janeiro) Lagoa Nova (Rio Grande do Norte) Flora Rica (São Paulo) Formoso do Araguaia (Tocantins)

INUNDAÇÕES

Ibotirama (Bahia)

Aperibé (Rio de Janeiro)

Pedro Afonso (Tocantins)

Praia Norte (Tocantins)

ENXURRADAS