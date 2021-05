Atingidas por enxurradas, cidades do Pará recebem repasse de quase R$ 2,5 milhões

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) autorizou o repasse de quase R$ 2,5 milhões para municípios do Pará atingidos por desastres naturais. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial da União.

Atingida por enxurradas, o município de Óbidos (PA) vai contar com R$ 907,4 mil para aquisição de kits de alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório. Já Jacareacanga (PA), que registrou chuvas intensas, vai receber R$ 854,7 mil para a compra de kits de ajuda humanitária.

A cidade de Novo Progresso (PA) também registrou chuvas intensas e receberá R$ 436,2 mil para compra de kits de ajuda humanitária, água mineral, itens de higiene pessoal e colchões. Já Eldorado do Carajás (PA), onde também houve chuvas intensas, terá acesso a R$ 301,7 mil para a compra de kits de alimentação, limpeza, higiene pessoal e dormitório.

Além do Pará, o MDR também destinou recursos para a cidade de Cerro Largo (RS), que passa por uma estiagem prolongada, e vai contar com R$ 76,9 mil para a aquisição de cestas básicas para a população afetada.