Governo entrega terminal no Marajó e sede de Grupamento dos Bombeiros em Belém

O governo do Estado entregou o novo terminal hidroviário de Cachoeira do Arari, nesta segunda-feira (27), o quarto porto entregue somente no Marajó. Um investimento de mais de R$ 2,5 milhões. A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) informa que o terminal atenderá cerca de 25 mil habitantes do município.

No ato de entrega, em Cachoeira do Arari, o governador Helder Barbalho informou que a estratégia é garantir terminais para todas as cidades do arquipélago marajoara. "Essa infraestrutura é importante para a acessibilidade ao deslocamento das pessoas e também na logística de distribuição da produção das cidades. Um terminal hidroviário com qualidade representa mais segurança, acessibilidade e respeito às pessoas", destacou ele.

Com a reconstrução e adequação, o terminal conta com cadeiras confortáveis, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência (PcD), carrinhos para bagagem, guichês para venda de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, televisão e bebedouro.

A obra naval contempla a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros, o que não havia na antiga estrutura. O terminal também conta com Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização, equipamentos de acessibilidade e paisagismo.

No Marajó, o governo estadual entregou os novos terminais de Curralinho, Ponta de Pedras e Santa Cruz do Arari. O Terminal Hidroviário de Cachoeira do Arari será administrado pela prefeitura, e oferecerá viagens diárias para os demais municípios do arquipélago.

São Sebastião da Boa Vista

Ainda, no Marajó, o governador assegurou a reconstrução de parte do pavimento de concreto do município de São Sebastião da Boa Vista, conforme a assinatura de uma Ordem de Serviço, nesta segunda-feira (27). A obra será executada em convênio com a prefeitura da cidade. O investimento é de R$ 297.836,15, e será realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop).

Salvaterra

Em Salvaterra, o governador entregou os 773 metros de extensão da orla à beira-mar da Praia Grande. O espaço passou por obras nos últimos meses. Helder Barbalho elogiou a belez natural do município e destacou a importância de se manter bons equipamentos urbanos. "Isso aqui vai fortalecer o turismo, mais gente vem visitar Salvaterra, para gerar emprego, gerar renda, para poder mostrar o artesanato, a culinária regional", afirmou o governador.

A obra foi executada pela Sedop e contemplou a urbanização com a construção de uma nova calçada com acessibilidade, espaço para a realização de eventos culturais, instalação da iluminação na orla e uma nova rede de drenagem e instalações hidrossanitárias, entre outros serviços.

Belém

Após um ano da assinatura da ordem de serviço para as obras do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, Helder Barbalho entregou oficialmente o novo quartel, com melhores condições para os agentes de segurança pública. O chefe do Executivo estadual destacou a importância da corporação para além do papel militar de servir, proteger e cuidar, e do olhar atento em salvar vidas, de prestar serviços nos momentos de maior dificuldade da sociedade.

"Tudo isso aumenta ainda mais a relevância desta instituição para todos os brasileiros. Aqui no Pará queremos fazer as devidas homenagens a toda à corporação, a todos os que dão vida à instituição e significam o maior patrimônio do CBM-PA", enfatizou o governador. O investimento foi de R$ 1,1 milhão.

A entrega do 21º Grupamento de Bombeiros Militar ocorreu durante a solenidade cívico-militar alusiva ao “Dia Nacional do Bombeiro Militar”, a ser celebrado no próximo dia 2. Nesta segunda-feira (27), o evento teve ainda momento de homenagens, com a concessão de medalhas, assinatura da ordem de serviço para as obras do 13º GBM/Salinópolis e Canil. O governador entregou ainda equipamentos operacionais, administrativos e embarcações, num investimento no valor de R$ 6.343.402,25.