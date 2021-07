Município de Santa Bárbara recebe asfalto e novas obras de saneamento

O município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém (RMB), recebeu três quilômetros de asfalto, por meio do programa Asfalto Por Todo o Pará, que executou também os serviços de terraplanagem, drenagem superficial, pavimentação e sinalização. Foram beneficiadas as comunidades Ana Júlia, Centro, Beira Rio, Coleipa, Livramento e Charleslândia. O governador Helder Barbalho participou da cerimônia de entrega, que ocorreu nesta segunda-feira (5).

O programa, que é executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), já beneficiou, de acordo com o governo, 96 municípios paraenses com obras de pavimentação, construção de calçada e meio-fio. O prefeito de Santa Bárbara, Marcus Colares, afirmou que a parceria com o governo fez com que as obras fossem concluídas e entregues com mais agilidade.

Já o governador afirmou que, para o segundo semestre, está programada uma nova rodada do programa para o município. "Firmo aqui a parceria do trabalho e da união, para fazermos com que esse município seja um lugar de acolhimento e de bem-estar. Um lugar que todos tenham o prazer de viver", disse Helder Barbalho.

Estiveram presentes no ato em Santa Bárbara lideranças políticas de várias legendas, entre as quais a prefeita de Benevides, Luzineide Solon (PODE), as deputadas estaduais Dilvanda Faro (PT) e a Dra. Heloisa (DEM), o deputado federal Beto Faro (PT), além de vereadores de vários municípios da RMB.

O engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), afirmou que o momento é de grande satisfação para a população de Santa Bárbara. "Este é um programa de grande magnitude que está garantindo, não só mais infraestrutura e mobilidade urbana, mas também qualidade de vida para a população do município e de todas as regiões do Estado" afirmou o secretário.