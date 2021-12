Governo do Pará inicia vacinação anticovid-19 nos bairros atendidos pelo TerPaz

A partir deste fim de semana, as ações do projeto "TerSaúde", realizadas pela Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), dentro dos bairros atendidos pelo programa Territórios Pela Paz (TerPaz), vão oferecer aos moradores, a partir de 12 anos, vacinação contra a covid-19.

A aplicação será para quem busca a 1ª dose, 2ª dose (dentro do prazo) ou 3ª dose (após cinco meses da segunda dose). Será utilizado o imunizante da Pfizer. Para participar é necessário levar CPF e comprovante das doses já realizadas.

Sábado

No sábado (04), a ação está agendada no território da Terra Firme, em Belém, na Escola Estadual Acácio Felício Sobral, na Travessa Juvenal Cordeiro, nº 325; e no território do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Escola Estadual Maria de Nazaré Marques Rios, Rua São Pedro, Quadra 06, S/N.

Domingo

Já no domingo (05), a vacinação será realizada no território da Cabanagem, na Escola José Sanches Brito, na Passagem Iracema, Travessa B, no Jaderlândia II, em Ananindeua; e no território do Jurunas, na Escola Estadual Artur Porto, na Rua Fernando Guilhon, 450, em Belém. Sempre das 8h às 13h.

Estratégia

De acordo com a coordenadora da Sespa no TerPaz, Alessandra Amaral, o objetivo dessa nova estratégia é alavancar a cobertura vacinal contra a covid-19, principalmente em relação à 2ª dose, uma vez que o Estado apresenta uma cobertura de 46% das pessoas que tomaram a 1ª dose e ainda não receberam a 2ª dose.

"Então, estamos garantindo o acesso à vacina, para essa população em todos territórios do TerPaz. A expectativa é que tenhamos mais pessoas protegidas e que a gente melhore nossa cobertura vacinal”, comentou Alessandra Amaral.

Governo do Estado intensifica a vacinação em 10 municípios prioritários

Iniciou na quarta-feira (1º/12) uma ação conjunta do Governo do Pará, em parceria com o Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), para elevar a cobertura vacinal da vacina contra a covid-19 a 70% em 10 municípios prioritários.

A iniciativa está sendo conduzida pelas equipes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 (Secovid) do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Secretarias Municipais de Saúde nos municípios de Altamira, Ananindeua, Cametá, Castanhal, Itaituba, Marabá, Redenção, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí, que foram selecionados a partir da avaliação dos dados epidemiológicos e de cobertura vacinal.