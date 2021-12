Vacinação contra a covid-19 é intensificada em 10 municípios

Foi iniciada nesta quarta-feira (1) uma ação conjunta para elevar a cobertura vacinal contra a covid-19 a 70% em 10 municípios prioritários. A execução é do Governo do Estado, em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). A escolha dos municípios foi a partir da avaliação dos dados epidemiológicos e de cobertura vacinal, são eles: Altamira, Ananindeua, Cametá, Castanhal, Itaituba, Marabá, Redenção, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

A iniciativa está sendo conduzida pelas equipes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à covid-19 (Secovid) do MS, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Secretarias de Saúde dos municípios selecionados. O projeto também contempla todos os estados da região norte e promove ações externas como, por exemplo, vacinação de 1ª e 2ª doses e dose de reforço em domicílio de forma seletiva. Para viabilizar os serviços, a Opas realizou a contratação de vacinadores, registradores e supervisores de campo. Além disso, locou veículos e adquiriu equipamentos e materiais tais como caixas térmicas, termômetros digitais entres outros.

O foco dessas estratégias estão em quatro eixos: fortalecer a vacinação, a vigilância epidemiológica, sistema de informação e comunicação. Além da vacina contra a covid-19, outros imunizantes que estão com déficit na cobertura vacinal também estão sendo oferecidos, como as vacinas contra a Influenza e a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

Para a diretora de Epidemiologia, Daniele Nunes, o projeto também pretende atualizar os dados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e promover uma grande mobilização social a favor da vacinação em massa contra a covid-19 no estado. “Há muitos municípios com boa cobertura vacinal, mas que não estão conseguindo alimentar o sistema e apresentar os dados oficiais de vacinados”, explicou.

Veja a realidade de cada município prioritário:

• Altamira: localizado na região do Xingu, possui 115.969 habitantes, representa 2,54% dos casos (15.372) e 325 óbitos, no período de setembro/2021 apresentou um incremento de 170% dos casos e apresenta 62,98% de doses totais de vacina covid aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 39,82%.



• Ananindeua: localizado na região metropolitana de Belém, possui 537.547 habitantes, é o 3º município com maior número de casos no Estado 4,37% (26.474) e (830) óbitos, possui 50,80% de doses totais de vacina covid registradas como aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 28,86%.



• Cametá: localizado na região do Tocantins, no nordeste paraense, a população estimada de 140.814 habitantes, representa 1,65% dos casos (10.007) e 278 óbitos e possui 58.70% de doses totais da vacina covid aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 31,01%.



• Castanhal: pertence à região de saúde metropolitana III, possui 205.677 habitantes, representa 1,61 % (9.760) dos casos de covid-19 e 487 óbitos, houve aumento de 55% dos casos em outubro de 2021 e apresenta com 75,86% de doses totais da vacina covid aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 37,71%.



• Itaituba: localizado na região do tapajós, possui 101.395 habitantes, com 1,9% (11.498) e 324 óbitos, houve um aumento de 195% de casos no mês de outubro/2021 e apresenta 52,25% de doses totais aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 25,88%.



• Marabá: localizado na região do Carajás, possui 283.542 habitantes, representa 3,28% (19.820) casos e 457 óbitos, no período de outubro/2021 houve um aumento de 30% dos casos e possui 24,72% de doses totais aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 24,72%.



• Redenção: localizado na região do Araguaia, possui 86.326 habitantes, com 2,43% (14.689) casos e 246 óbitos, até o momento no mês de novembro/2021 houve um aumento de 130% no número de casos, e apresenta 56,43% de doses totais aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 28,76%.



• Santarém: localizado na região do Baixo Amazonas, possui 306.480 habitantes, representa 3.6% (21.890) casos e 976 óbitos, no período de outubro/2021 houve o aumento de 145% dos casos e possui 66,16% de doses totais da vacina covid aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 47,1 2%.



• São Félix do Xingu: localizado na região do Araguaia, possui 132.138 habitantes, e apresenta 0,71% (4.310) casos e 41 óbitos, com 21,95% de doses totais aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 7,07%.



• Tucuruí: localizado na região do lago do Tucuruí, possui 115.144 habitantes e apresenta 1,3% (8.116) casos e 268 óbitos e possui 72,40% de doses totais aplicadas. Já com a D2 (dose 2), apresenta 38,93%

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)